Od danas su na snazi nove cijene goriva prema kojima je benzin poskupio za dva centa, dok je dizel skuplji za jedan cent. Cijena za svakoga iduća će dva tjedna iznositi 1 euro i 40 centi, odlučeno je na telefonskoj sjednici Vlade.

Stručnjak za energetiku i bivši ministar gospodarstva Davor Štern smatra da će eventualni budući rast cijena ovisiti o situaciji na moru uz Arapski poluotok. "Odnosno, Hutima, Iranu, naporima Amerike da to održi plovnim putem, ali evo to je jedini razlog. Došlo je do male korekcije cijena, ali to je vrlo malo", poručio je za Net.hr.

Ističe da bi veće poskupljenje moglo nastati jedino ako se tamo intenziviraju neka borbena djelovanja, a koliko je to vjerojatne, kaže, treba pitati Hute.

"To su nekontrolirane, odnosno jesu kontrolirane, skupine divljaka koje su došle do modernog oružja i vidite da mogu zaustaviti bilo koji brod kada god hoće. Tako da u tom momentu mislim da ni CIA ni Mossad skupa ne znaju ništa reći", poručuje.

Štern objašnjava kako će se situacija razvijati iz dana u dan te da je dovoljno da jedna raketa pogodilo bilo kakav tanker. "Ne daj Bože da se to rasplamsa", poručuje.

Inače, cijene nafte na međunarodnim tržištima na početku nove godine rastu uslijed tenzija u Crvenom moru, odnosno nakon što je Iran tamo poslao vojne brodove kao odgovor na američko potapanje triju brodova Hutija, piše Bloomberg Adria.

Na londonskom je tržištu cijena barela u utorak bila viša za 49 centi nego na zatvaranju tržišta prošli petak i iznosila je 77,53 dolara. Na američkom tržištu ona je, pak, bila viša za 36 centi, odnosno iznosila je 72,01 dolar.

S novom godinom trgovci su se fokusirali na natepsti u Crvenom moru dok jemenski Huti napadima iskazuju podršku Palestincima u Pojasu Gaze ometajući plovidbu brodova povezanih s Izraelom.

