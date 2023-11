Od danas umirovljenicima sjeda jednokratna pomoć. Pogledajte kome sjeda i 160 eura na račun!

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) isplatit će jednokratno novčano primanje za 5389 umirovljenika koji su zaposleni 27. studenoga. Isplata će ići u skladu s Vladinom Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

Jednokratno novčano primanje primit će 5389 korisnika, za što je iz Državnog proračuna osigurano 411.100 eura, priopćili su iz HZMO-a. Pri tome će za 146 umirovljenika s mirovinom u iznosu do 300 eura, isplatit 160 eura jednokratno.

Za 671 umirovljenika čija je mirovina u iznosu između 300,01 do 435 eura, isplatit će se 120 eura jednokratno. Nadalje, za 1645 umirovljenika s mirovinama od 435,01 do 570 eura, isplatit će se 80 eura jednokratno, dok će se za 2927 umirovljenika s mirovinama od 570,01 do 700 eura jednokratno isplatiti 60 eura.

