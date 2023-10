'Od logopeda do terapije u moru - mališani s poteškoćama u razvoju imat će sve na jednom mjestu u Rovinju'

"Ako samo na trenutak zamislite kako smo se mi roditelji mogli osjećati kada smo saznali dijagnoze tek rođene djece, pomislit ćete da je bilo teško. Još teže bilo je kada smo postepeno otkrivali što dijagnoze nose. I dan danas to otkrivamo jer su one tu za cijeli život. Ali drugog izbora baš nismo imali. Živimo s njima svaki dan", emotivna je ispovijest Klarite Radoš Matijašić, predsjednice Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju "Hoću-mogu Pazin" koju je u ponedjeljak podijelila u Rovinju.

Povod je bio poseban, potpisivao se sporazum koji je omogućiti da se za oko 10 dana krene u velike građevinske radove adaptacije i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u rovinjskoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat".

Tamo će u skoroj budućnosti omogućiti da djeca s različitim poteškoćama, od poremećaja iz spektra autizma do cerebralne paralize, dobiju različite terapije i mogućnost rehabilitacije, a osigurat će se i pansionski smještaj pa će mališani u rovinjskoj bolnici u pratnji roditelja moći biti i po nekoliko tjedana. I sve to o trošku HZZO-a i na jednu uputnicu.

Potpisivanje sporazuma upriličeno je bez svjetala medija, jer je ovo bio vrlo emotivan trenutak i za roditelje djece s poteškoćama u razvoju, ali i za čelništvo rovinjske bolnice te predstavnika jedinica lokalne samouprave koje su omogućile financiranje.

Naime, roditelji su nerijetko na područje Istre bili suočeni s dugim listama čekanja za termine terapija, prelazili po stotine kilometara jer bi se događalo da pomoć pojedinog stručnjaka mogu dobiti u Puli, drugog u Rijeci, za neke stvari bi morali potezati do Zagreba. U skoroj budućnosti imat će sve na jednom mjestu u Rovinju.

Ravnatelj rovinjske bolnice doc.dr.sc. Marinko Rade otkrio nam je detalje projekta za koji se prikupilo više od 3 milijuna eura. "Djeca će dobiti cijelu zgradu - u prizemlju će biti poliklinike i nove ambulante kao i prostori za terapije. Imat ćemo i dvije senzoričke sobe. Gornji dio zgrade bit će rezerviran za odjel sa sobama u kojima će uz dijete moći biti i roditelj."

Bit će to poseban dio bolnice samo za djecu koja će moći boraviti u pratnji roditelja i po nekoliko tjedana u bolnici Foto: Dusko Marusic/Pixsell Bit će to poseban dio bolnice samo za djecu koja će moći boraviti u pratnji roditelja i po nekoliko tjedana u bolnici Dusko Marusic/Pixsell

Bit će to kompletan "paket" skrbi na jednom mjestu u koju će biti uključeni stručnjaci različitih područja - od liječnika specijalista pedijatra, liječnika specijalista neuropedijatra, liječnika specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, posebno educiran za dječju rehabilitaciju, liječnika subspecijaliste dječje ortopedije, logopeda, edukacijskog rehabilitatora, psihologa, fizioterapeuta…

Radit će se intenzivno uz jutarnje i popodnevne terapije. Djeca će moći biti u pratnji roditelja jer će se omogućiti pansionski smještaj i to 24 kreveta. Pružit će to i komfor mališanima jer su nerijetko do sad nerijetko odlazili na pojedine terapije vozeći se po sat i više vremena, a onda se s njima radilo dok su umorna. Sada bi to trebalo biti lagodnije i komotnije u novim prostorima. Očekuje se da će i ishodi terapija biti bolji.

I ono najbitnije – sve će to biti na teret HZZO-a i roditelje neće koštati ništa

A između, kad nema terapije?

"Tu je na raspolaganju naš park oko bolnice na 24 hektara i privatna plaža", govori nam dr. Rade. Dodajmo it o da se radi o privatnoj plaži na kojoj je bolnica osigurala odaziv pomoći u roku od najviše tri minute ako bi nekome zatrebalo. Važno je to ako se zna da u bolnicu dolaze i ljudi s visokim stupnjem invaliditeta kao što je tetraplegija.

Foto: Dusko Marusic/Pixsell Dusko Marusic/Pixsell

Dr. Rade primjećuje još nešto: "Rovinjska bolnica posebna je po tome jer je prostor otvoren prema javnosti, tu dolaze i drugi stanovnici i pacijenti ostvaruju kontakt, djeca s poteškoćama upoznaju drugu djecu iz mjesta te se na plažu svi zajedno igru. Taj socijalni kontakt toliko je bitan i osobno mi je važno da djeca, koja budu u bolnici, ponesu sa sobom sjećanje na ljeto, a ne na terapije i bolnicu. Radi se o integraciji i osnaživanju naših mladih pacijenata."

S vizijom bolnice koja ne mora biti samo mjesto odakle se nose loša sjećanja, nego da to može postati mjesto dobrih emocija, gdje se susreću djeca s poteškoćama sa svom drugom djecom i gdje se stvaraju lijepe slike sjećanja iz djetinjstva.

O samoj zgradi koja će se obnoviti kaže da je ona jedina crvene boje, dok su sve ostale u žutim tonovima. "Lijepa je to zgrada austrijske arhitekture, velebne crvene fasade. Posebna je po crvenoj boji, pa neka tako i ostane - mjesto posebno samo za djecu", govori nam emotivno dr. Rade.

Zgrada je već iseljena, sva potrebna dokumentacija i građevinska dozvola su tu, s "lopatom", odnosno radovima adaptacije kreće se za 15-ak dana. Jednom kad sve bude gotovo bolnica će postati posebna i po tome što će se na jednom mjestu moći pratiti pacijenti doslovno od rođenja do 99 godine.

"Sad ćemo moći raditi s djecom od najranije dobi, imamo potreban Djeca s poteškoćama u razvoju moći će se pratiti od rođenja, odstupanja u razvoju, uključivati ih u terapije, uočiti ozbiljne i one suptilnije dijagnoze koje zahtijevaju duže i intenzivnije praćenje. Sve ćemo to moći pratiti od rođenja do najkasnije dobi", kaže dr. Rade.

Foto: Bolnica Martin Horvat Rovinj Bolnica Martin Horvat Rovinj

Za ovaj projekt skupilo se tri milijuna eura, podržali su ga baš svi istarski gradovi, općine i županija te je potpisan Sporazum o sufinanciranju adaptacije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju. Tom prilikom dr. Rade rekao je da ne poznaje niti jedan drugi projekt u kojem su apsolutno svi načelnici, gradonačelnici i župan Boris Miletić bili tako samovoljno i jedinstveno uključeni.

"Ponosan sam na vas, na nas, na ono što radimo. Krenuli smo s 0 kuna, a sada imamo 3 milijuna eura na raspolaganju. Skrbeći o našoj djeci, osiguravamo budućnost. Po prvi puta apsolutno svi dionici javnog života Istarske županije stavili su sa strane moguće razlike te se složili oko jednog projekta koji ima veći značaj od nas samih. To je poruka o odvažnosti, odgovornosti i dalekovidnosti. Izgradnjom ovih odjela mi zapravo stvaramo maksimalnu vrijednost za djecu, a samim time investiramo u demografiju, u našu budućnost“, poručio je u ponedjeljak ravnatelj Rade prilikom potpisivanja Sporazuma o sufinanciranju.

U ime Istarske županije, osnivača Specijalne bolnice, zamjenik župana Tulio Demetlika: "Budimo ponosni, jer smo pokazali da možemo biti odlučni i odgovorni u donošenju ovakvih odluka. Najteži put počinje s prvim korakom, a taj je korak učinjen i s nestrpljenjem očekujemo početak radova za petnaestak dana“.

Mama Klarita posebno je bila emotivna kod potpisivanja Sporazuma o financiranju projekta kojim će djeca iz Istre dobiti sve na jednom mjestu Foto: Bolnica Martin Horvat Rovinj Mama Klarita posebno je bila emotivna kod potpisivanja Sporazuma o financiranju projekta kojim će djeca iz Istre dobiti sve na jednom mjestu Bolnica Martin Horvat Rovinj

I mama Klarita tom je prilikom posebno emotivno rekla: "Moja kćer je danas odrasla djevojka i ona danas ima neke druge potrebe, no važno je za svu djecu s teškoćama u razvoju koja su danas mala i za onu koja će se tek roditi, da imaju sve što im je potrebno za napredak, odmah, ovdje, od prvog dana. Potrebno je da svako dijete uz sebe ima dobar stručni tim koji će kvalitetno međusobno komunicirati, koji će mu pristupiti individualno, pružiti mu najbolju terapiju za njegovo stanje, omogućiti mu kontinuirane terapije dok god ima potrebu za njima, omogućiti mu različite fizikalne terapije po Bobath i Vojta metodama, termine kod logopeda, edukacijskih rehabilitatora, radnih terapeuta, neurofeedback terapije, terapije u senzornim sobama, robotiku, plivanje, terapijsko jahanje i drugo. To je ono što je nama trebalo kad su nam djeca bila mala i po što smo putovali u druge gradove i druge države. Ovdje u Istri to nismo imali, ali o takvom smo rehabilitacijskom centru uvijek sanjali".

POGLEDAJTE VIDEO Ogulinsko je rodilište konačno dobilo transportni inkubator