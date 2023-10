SUPERSTAR Odgojitelj u vrtiću oduševio vokalom! Mateo nam otkrio: 'Pjesmu Celine Dion vježbao sam svega jedan dan'

Foto: RTL

Odgojitelj Mateo Resman oduševio je žiri 'Superstara' izvedbom hita Celine Dion "It's All Coming Back to me Now". Sjajni mladić bio je toliko dobar da je producent i član žirija Filip Miletić nakon Mateove izvedbe zapisao svoj broj telefona. "Javi se. Imaš posao", poručio je Filip, a broj je dala i Severina.