Odkud sad to? Poskupljuju javni bilježnici, neke usluge ćemo plaćati i po nekoliko eura više

Dok inflacija brzinom svjetlosti pustoši novčanike građana, stižu najave novih poskupljenja, i to javnobilježničkih usluga. Tako će vas izlet do javnog bilježnika ovisno o usluzi po novom mogao izaći 20 do 150 posto više, piše Novi list.

Za neke usluge će poskupljenje iznositi i nekoliko eura, a na svojim će džepovima to itekako osjetiti građani, pogotovo ako će im istovremeno trebati više usluga.

Ovjera prijepisa ili fotokopije dokumenta tako bi trebala poskupjeti za 1,33 eura, isto kao i ovjera potpisa pa bi mogle iznositi 5,32 eura. Naknada za izdavanje potvrde o ovršnosti rješenja će skočiti za vrtoglavih 150 posto pa bi umjesto dosadašnjih 5,32 eura trebala koštati 13,30 eura. A cijena usluge upisa u zemljišne knjige bi s 10,64 eura trebala poskupjeti na 13,30 eura.

Ovakvo je poskupljenje najavljeno u prijedlogu novih tarifa koje je Ministarstvo uprave i pravosuđa uputilo u javnu raspravu. No, u tom dokumentu u kojem se predlažu poskupljenja nema poglavlje obrazloženja.

Ipak, uz njega je priložen sažetak u kojem se navodi da će usluge u prosjeku poskupjeti 25 posto. Kažu da se pravilnik o tarifama mijenja "kako bi se revidirao sustav nagrada za najčešće javnobilježničke radnje, a ujedno se širi obuhvat prava javnih bilježnika na naknadu troškova nastalih u vezi s obavljanjem navedenih radnji".

Tvrde i da su javnobilježnički poslovi sve složeniji i dugotrajniji, odnosno da su se nadležnosti javnih bilježnika dosta proširile što se dovelo do većih troškova poslovanja.

Izgleda da se cijena njihovih usluga mijenja i zbog inflacije, odnosno poskupljenja drugih proizvoda, no postavlja se pitanje zašto te nove cijene nisu predložene prije nekoliko mjeseci kada je također izmijenjen pravilnik o javnobilježničkoj tarifi.

