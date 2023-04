Odvjetnica Kovačevića o novoj istrazi: 'On je sve svoje stvari kupovao i platio vlastitim novcem'

Nakon što je objavljeno da su bivši predsjednik Uprave trgovačkog društva Jadranski naftovod (JANAF) Dragan Kovačević, te osnivač i voditelj poslovanja jednog trgovačkog društa ponovno pod lupom USKOK-a zbog sumnji za primanje i davanje mita tijekom 2015. i 2019. godine., oglasili su se i sam Kovačević koji kaže da se radi o insinuaciji i nagađanju bez dokaza.

Podsjetimo, Kočavić je od Kreše Peteka, vlasnika Elektrocentra Petek, navodno tražio da mu predaje nagrade u novcu i financira njegove privatne troškove u zamjenu za pogodovanje u okviru investicija JANAF-a. Ovaj mu je dao najmanje 13.272,28 eura u gotovini, te je Kovačeviću također podmirivao privatne troškove od najmanje 18.289,20 eura za kupnju odijela i drugih odjevnih predmeta njemu i njegovoj obitelji.Kovačeviće na to reagirao preko svoje odvjetnice Jelene Batarelo.

Prenosimo reagiranje u cijelosti:

"Temeljem podignute optužnice, a koja je podignuta van svih vremenskih granica, sada tužiteljstvo iz iste, van svih zakonskih regula, podiže novu istragu na temelju starih podataka koji su samo insinuacije i nagađanja bez ijednog dokaza, samo na temelju iskonstruiranih SMS poruka.

Već duboko umoran od laži koje mu se stavljaju na teret, možemo samo reći da tužiteljstvo u nedostatku bilo kakvih dokaza pokušava insinuirati i osramotiti Dragana Kovačevića, bez ijednog suvislog dokaza.

Dragan Kovačević je prema Statutu Društva imao sva prava i ovlasti poduzimati sve radnje koje doprinose stvaranju poslovnog rezultata. I to je u 9 godina učinio na najbolji mogući način, podigao prihode 2,5 puta i dobit 4,5 puta.

Tužiteljstvo, stalno i u kontinuitetu veze odnos poslovanja ECP-a i Dragana Kovačevića, a posebno podizanja novca od strane g. Peteka. Niti Dragan Kovačević ima ikakve veze s financijskim aktivnostima g. Peteka, niti ima ikakva saznanja o njima, niti tužiteljstvo ima ikakav dokaz za to; nego samo rade konstrukcije, već viđene kroz zadnje dvije godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Konstatacija da je Dragan Kovačević dobivao odjeću za nagradu, grubo krši osobnost Dragana Kovačevića jer je on sve svoje stvari kupovao i platio vlastitim novcem. Dovoditi to u vezu s humanitarnom akcijom gdje Kovačević zamoljava g. Peteka da sudjeluje u akciji kupnje, koja je bila u službi humanitarne akcije, je ne samo uvredljivo nego i zabrinjavajuće; što su pojedinci iz DORH-a spremni napraviti da ocrne i osramote ljude bez ikakvih dokaza. Kad nemaju nikakvih dokaza iz prijašnjih optužnica, krenuli su sa sramoćenjem da mi je netko platio odijelo od 150 Eur. Nikada u životu mi nije nitko ništa platio, čak ni ručak, a još manje odijelo. Sva svoja odijela sam platio vlastitim novcem, i žalosno je da to moram dokazivati. I to odijela koja nisu skupa, nego su koštala oko 1100 kn, što je ispod cijene i u Varteksu. Sramotno i jadno, pa bilo i od DORH-a.