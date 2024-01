Zvonko Bede, vlasnik Drava Internationala, osječke tvornice koja je u listopadu gorjela ispitan je Općinskom državnom odvjetništvu. Njegovi odvjetnici dali su izjavu za medije:

"Radi se o jednom novom cirkusu u hrvatskom pravosuđu. Dakle, ovo je zaista spektakl. Bio bih sretniji da je na mjestu zamjenika državnika bio domar. Bio bi uvjeren da bi ja sa svojim okrivljenikom sada izišao van. Dakle, ovo je spektakl. Osjećam se kao klaun u hrvatskom pravosuđu. To s pravosuđem nema nikakve veze", započeo je odvjetnik Mate Matić.

Rekao je da je Bede iznio svaki detalj svoje obrane.

"Razumna normalna država i normalan zaposlenik u hrvatskom pravosuđu odustao bi od daljnjeg progona. Dakle, to je jednostavno spektakl koji se u Hrvatskoj nastavlja. Koji su to motivi? Sramotni svakako. Tako se hrvatska država ne vodi. Nismo mi ni blizu Europe, a kamoli u Europi. Mi smo ovdje samo formalno i ja se nadam da će jednoga dana doći netko tko će znati kako se država pravna postavlja", poručio je Matić pa nastavio da očekuju odluku o istražnom zatvoru za Bedea.

Odvjetnica Dubravka Krklec je pak rekla da je Drava International kao odgovorna osoba i Zvonko Bede kao pravna osoba podmirio sve vezano za kršenje Zakona o gospodarenju otpadom, Zakona o zaštiti okoliša, Zakonu o zaštiti voda i svih Zakona o Državnom Inspektoratu i to u iznosu od 250 tisuća eura:

"Apsurdno je da nakon tri mjeseca u kojem su sve državne službe, dakle Državni inspektorat izuzeo svu dokumentaciju kojom su izuzeta računala trgovačkog društva da se predlaže, istražni zatvor po osnovi od utjecaja na svjedoke. Odnosno jer se činjenice u ovakvom predmetu ne dokazuju ni izjavama svjedoka, dokazuju se dokumentacijom, dokazuju se vještačenjima. Dakle, mi već sada posjedujemo vještački nalaze iz kojih proizlazi da do zagađenja tla, vode, zraka nije došlo. Dakle, onda mi ne pričamo o uopće opasnoj radnji, odnosno ugrožavanja života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Državni inspektorat je s datumom 15. siječnja dostavio saborskom odboru zaduženom za zaštitu okoliša i prirode svoje očitovanje vezano za postupanje državne inspekcije za sva rješenja koja su donijeta po kojima se postupa za sve mjere koje su naložene po kojima Drava Internacional postupa. Dakle, i iz čega proizlazi da opasnosti za život i zdravlje ljudi nije bilo. To je dostupan podatak koji vi možete provjeriti", nastavila je.

Krklec je dodala da se inače uhićuju osobe za koje postoje pritvorski razlozi kao što su opasnost od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela:

"Ovdje imate čovjeka od 72 godine za kojeg vi isto jako dobro znate koje pratite kroz medije postupanja državnih tijela pravosudnih za istražni zatvor za osobe s navršenih 70 godina je iznimna situacija. Istražni zatvor je restriktivno primjenjiva mjera da se osigura nečija nazočnost. Koga ugrožava Zvonko Bede?", poručila je Krklec.

"Ovo je interes nečiji da se uništi ovakvo poduzeće i društvo na ovom prostoru. To je preko 500 zaposlenih. To je preko dvije tisuće ljudi. Zaposleni jedan ima svoju obitelj, to je preko 200 vozača. Kome je interes? Je li to smisao? Mi tvrdimo o tome da nema radnih mjesta. Pa tko to ima pravo na ovaj način nenormalan, nezakonit, pokvaren uništavati toliko obitelji. To je sramota. Zato kažem, ovo su puno veći problemi od ovih trenutnih koji je. Riješit ćemo mi nekako ovaj problem. Međutim, mi imamo ozbiljnih problema generalno", poručio je Matić pa dodao "Gospodin Bede se još savršeno drži. Veća je nervoza kod mene nego kod njega. Ja živim ovaj život čitav svoj radni vijek. Ovo je hrvatska sramota", poručio je Matić, a Bede nastavila:

"Iz očitovanja Državnog inspektorata stoji vam znači što su po uzorke su uzimali veterinarske inspekcije i poljoprivredne inspekcije, što je utvrđeno i utvrđeno je da nema ugroze za život i zdravlje ljudi. Dakle, zato i kažemo da je ovo frustrirajuće izrazito za nas i za našu stranku, ali i za nas koji radimo ovaj posao, jer stvarno ispada da su to procesi koji su doista montirani proces i da se moraš brinuti za slobodu u za svoju vlastitu slobodu i sigurnost u hrvatskoj državi, što je poražavajuće do"

