Odvjetnik uhićenog Dekanića: 'Koliko mi je poznato on ne razmišlja o ostavci.To nam i nije neka tema'

Odvjetnik uhićenog župana Damira Dekanića - Davor Ćavar kazao je za Danas.hr kako HDZ-ovac Dekanić neće dati ostavku na funkciju vukovarsko-srijemskog župana.

"Koliko mi je poznato ne razmišlja o ostavci, on je u zatvoru, što će biti kada iziđe van to ćemo vidjeti ali mislim da ne razmišlja. Mi se držimo pravnog dijela oko politike baš i ne razgovaramo. To nam nije neka tema", kazao nam je Ćavar.

Podsjetimo, sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio je sredinom ožujka jednomjesečni istražni zatvor za uhićenog vukovarsko- srijemskog župana Damira Dekanića i još četvero okrivljenika koje Uskok tereti za nekoliko kaznenih djela, a sve zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Ročište o određivanju istražnog zatvora trajalo je gotovo šest sati, a okrivljenike tužiteljstvo tereti za trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganje u tim nedjelima, a sve vezano uz prošlogodišnju Dekanićevu prometnu nesreću.

Inače jedna od zanimljivosti ovog slučaja je i da je odvjetnik Ćavar na lokalnim izborima 2021. godine bio i Dekanićev protukandidat, na pitanje razmišlja li danas o ponovnoj kandidaturi Ćavar nam je kratko kazao: "Ne".

Po sili zakona, Vukovarsko-srijemskom županijom u ovom trenutku upravljaju njegovi zamjenici koji su izabrani neposredno s njegove liste.