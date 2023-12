Opasnost na tanjuru! U lanu pronašli opasnu kiselinu, povlače ga s tržišta, evo što morate znati

Državni inspektorat RH izvijestio je u subotu o opozivu dva pakiranja METRO Chef lan sjemenki težine od 2 kg i 500g te Mješavine sjemenki 5/1, zbog utvrđene povećane količine cijanovodične kiseline u proizvodu, priopćila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

S tržišta se povlači METRO Chef lan sjemenke (2 kg), proizvodne serije (LOT) 233, najbolje upotrijebiti do 21. studenoga 2024. i LOT 278, najbolje upotrijebiti do 5. siječnja 2025., GTIN (EAN) broj 3856024704496. Također povlače se METRO Chef lan sjemenke (500g) proizvodne serije (LOT) 280, najbolje upotrijebiti do 7. siječnja 2025., GTIN (EAN) broj 3856024704489.

Povlači se i Mješavina sjemenki 5/1, proizvodne serije (LOT) 234, najbolje upotrijebiti do 22. svibnja 2024., te proizvodne serije (LOT) 289, najbolje upotrijebiti do16. siječnja 2025., GTIN (EAN) broj 3859890587262. Razlog za opoziv je utvrđena povećana količine cijanovodične kiseline u proizvodu. Proizvod nije u skladu s EU Uredbom maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Dobavljač proizvoda je METRO Cash & Carry d.o.o., Zagreb, a proizvođač je MARJAN VOĆE d.o.o., Zagreb. Obavijest o opozivu objavljen je na službenim stranicama Metro Hrvatska i vše pogledajte OVDJE. Opoziv se odnosi isključivo na proizvode sa spomenutim LOT brojevima.

