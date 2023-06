Memorandum o rastu plaća koji su u četvrtak potpisali Vlada i sindikati javnih i državnih službi predstavnici oporbe popratili su komentarom da je riječ o 'Plenkovićevoj osobnoj PR kampanji' u kojoj diže plaće javnim službama te upozorili da ga 'boli briga kako žive ljudi sa 700 eura'.

Peđa Grbin (SDP) je kazao da, ako su sindikati zadovoljni onime što su potpisali s Plenkovićem, on ne može biti protiv. Međutim, upozorio je, 'mi imamo sistemski problem koji proizlazi iz Plenkovićevog ega i ponašanja'.

„Kada liječnici štrajkaju zbog svojih opravdanih zahtjeva, tada se njihovi zahtjevi brzo prihvaćaju. No, kada štrajkaju i traže svoja prava oni koji su u zdravstvenom sustavu slabije plaćeni poput medicinskih sestara i tehničara, njih se ignorira. Dakle, za liječnike može, a za medicinske sestre i tehničare ne može. Onda imamo situaciju sa sucima, koji se opravdano bune, pa se njihov problem rješava u nekoliko dana, a kada to traže drugi, koji su daleko manje plaćeni na sudovima, njih se ignorira, pa čak i u nekim istupima vrijeđa”, naglasio je. Ocijenio je da je ovo klasični elitizam u kojoj oni koji su u nekakvoj društvenoj hijerarhiji bliže vrhu, a samim time i Plenkoviću, a onima koji su dolje, 'za njih Andreja živo boli briga'.

I problem sa sudskim osobljem koje je u štrajku mogao bi riješiti da izađe iza svoje barijere bahatosti i shvatiti da u ovoj zemlji ima ljudi koji žive u jako teškim uvjetima, ustvrdio je Grbin.

Marija Selak Raspudić (Most) upozorila je da postoje neki nevidljivi poslovi koje obavljaju itekako vidljivi ljudi, poput zapisničarki, koje su na sudovima mahom starije od 45 godina i one su preduvjet bilo kakvog funkcioniranja sudova. Budući da je njihova plaća rad na minimalcu, a da nam je pravda potrebna svima, vjerujem da bismo trebali uložiti dodatni napor da bismo osvijestili težinu njihova položaja i dajem im punu potporu u ostvarivanju njihovih prava, apelirala je.

„To što ih Plenković trenutačno ignorira predstavlja početak njegove politički personalizirane kampanje u kojoj, u dogovoru s PR stratezima, ide na način da sve novce daje osobno i da sa svima pregovara osobno, pokušat će sve personalizirati i utjeloviti u liku Andreja Plenković koji je darivatelj proračunskih sredstava”, ustvrdila je Selak Raspudić. Podsjetila je i da je ova Vlada samo na inflaciji u porezu zaradila od očekivanog više od milijardu kuna i u dodatnim davanjima na plaće nije nam vratila još ni polovicu toga iznosa.

Benčić: Plenković privatizira proces kolektivnog pregovaranja

Sandra Benčić (Možemo!) smatra da nije dobro kada se pregovara ovako, sa svakom službom unutar određenog sektora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Nije dobro kada premijer to radi osobno i eliminira sve druge aktere iz tog procesa, kao ni to što se stvari nisu unaprijed dogovorile na GSV-u oko načina na koji će se sklapati novi kolektivni ugovori. Posljedica svega ovoga je da premijer na ovakav način unosi razdor među različite službe unutar sektora i potpuno privatizira proces kolektivnog pregovaranja”, naglasila je.

To će, poručuje, u konačnici dovesti do slabljenja ono malo institucija koje u tom procesu imamo, a pogotovo sindikata, što je izuzetno loša politika koja vodi u autoritarni model jer probleme rješava premijer, a ne institucije koje u svakom demokratskom društvu postoje da bi se poboljšavao položaj radnika unutar sektora. Ovo je model 'divide et impera' koji konfrontira različite službe unutar jednog sektora, kazala je, poručivši da bi ovoj Vladi trebao biti prioritet stvoriti dobre uvjete rada u pravosuđu koje se u potpunosti urušava i građani nemaju poverenje u njega.