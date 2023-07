Oporbeni zastupnici zatražili su u četvrtak odgovornost premijera Andreja Plenkovića, ministra gospodarstva Davora Filipovića i predsjednika Uprave HEP-a Frane Barbarića zbog prodaje plina ispod cijene i nastalih višemilijunskih gubitka.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je da je HEP kupovao plin po 47 eura i prodavao po jedan cent jer mu je Vlada tako naložila, te ustvrdio kako je netko na svemu profitirao a višemilijunski gubitak kroz dokapitalizaciju plaćaju hrvatski građani.

Ako to nije kazneno djelo i šteta za hrvatske građane, onda doista ne znam što je, kazao je Grbin i dodao kako bi predsjednik Vlade Andrej Plenković kao odgovorna osoba trebao reagirati i nešto poduzeti jer je on postavio predsjednika Uprave HEP-a Franu Barbarića i ministra gospodarstva Davora Filipovića.

Grbin ističe kako je zapravo trebalo reagirati još prije mjesec dana kada je došla službena obavijest da se nešto čudno događa na plinskom tržištu a ako HEP ne komunicira sa resornim ministarstvom onda njihovi čelnici trebaju otići.

"Očekujemo od DORH-a da odradi svoj posao, da ne razvlači predmet godinama, jer ako ti ljudi ostanu na svojim pozicijama mogu i dalje raditi štetu na nečem drugom", poručio je Grbin.

Marija Selak Raspudić (Most) smatra kako se radi možda najvećoj aferi vlasti a u javnosti se to predstavlja kao nešto što je bilo za dobrobit građana. "Hvala vam što ste krali za naše dobro, ne sumnjamo da ćete to činiti i bolje u budućnosti", poručila je.

Postoje, kaže, ljudi kojima je takve politike dosta i koji su spremni preuzeti odgovornost za kvalitetno upravljanje zemljom u kojoj će takve afere postati nemoguće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sandra Benčić (Možemo) ocijenila je kako je očigledno da Vlada nema kontrolu nad energetskim sektorom a posebno HEP-om. Apsolutno je nedopustivo da HEP ne javlja predsjedniku Vlade i ministru da ima viškove plina koje mora prodavati po bagatelnim cijenama i da ima problem koji mu je stvorila uredba te da se to odmah nije rješavalo.

Građane je trebalo zaštiti od enormnog rasta cijena. Vlada mora obeštetiti one koji su plin kupovali po višoj cijeni, a prodavali po nižoj i ta se razlika bez ekstraprofita treba nadoknaditi, rekla je Benčić. Oni koji su željeli ostvariti ekstraprofit treba maknuti iz postupka, dodala je.

"Vlada je kriva, jer nije reagirala na vrijeme, premijer Andrej Plenković koji kadrovira ministra i direktora HEP-a, to je neznanje ili amoralnost. Na tržištu se stvorila velika količina i viškovi plina, veliki igrači su bili svjesni da će uloviti cijenu na minimumu i imamo to što imamo", komentirao je Ivan Penava (Domovinski pokret).

Vesna Nađ (Socijaldemokrati) drži da bi nadležni saborski odbor trebao pozvati resornog ministra Filipovića i predstavnike HROTE-a i HERA-e da kažu o čemu se tu radilo i kome se prodavao plin po tako niskoj cijeni te koliko je izgubljeno novca poreznih obveznika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zašto HEP i Ministarstvo gospodarstvo nisu komunicirali i upozorili na gubitke koji svakodnevno nastaju", upitala je Nađ i ocijenila to sramotnim.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi su čekali obraćanje Plenkovića zbog plinske afere, a on odlučio bocnuti Milanovća: 'Jeste li svi tu?'