SMRDI, SMRDI, UŽASNO SMRDI Ovo je najnovija snimka Jakuševca iz zraka! Pogledajte kako odlagalište izgleda nakon ogromnog odrona

Udruga Ekologija grada danas je dronom snimila stanje na zagrebačkom Jakuševcu nakon što je u ponedjeljak došlo do odrona smeća u kojem je teško ozlijeđen jedan radnik Čistoće koji je operiran u KBC-u Zagreb. Muškarcu, koji u Čistoći radi 17 godina, amputirana je lijeva podlaktica, a ozlijeđen mu je i trup kralješka te ima prijelome od petog do sedmog rebra. Drugi je to slučaj odrona smeća na Jakuševcu u mjesec dana. Policija i inspektorat provode istragu kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za odrone. U Gradu demantiraju da su na Jakuševcu ilegalno odlagali biootpad, dio radnika, ali i aktivisti – upravo to navode kao jedan od mogućih razloga urušavanja deponija. Kako Jakuševec izgleda iz zraka pogledajte u videu