Ovo je nikad viđena snimka susreta 'Varalice s Tindera' i njegove žrtve: 'Ti si lažljivac! Zašto bježiš?'

U prvom intervjuu za hrvatske medije, objavljenom u subotu, Cecilie Fjellhøy , žrtva "Varalice s Tindera" je otkrila detalje prijevare, ali i kako se nosi nakon svega što joj se dogodilo.

Podsjetimo, "Varalica s Tindera" priča je o čovjeku imena Simon Leviev, koji se predstavljao kao bogataš, nosio je dizajnersku odjeću, a uspio je natjerati žene diljem svijeta da se zaljube u njega i onda im uzeo mnogo novca - ukupno čak deset milijuna dolara.

Jedna od žrtava "Varalice s Tindera" bila je Norvežanka s londonskom adresom, Cecilie, koja je u konačnici i pokrenula cijelu priču. Zaljubila se u njega, čak je otišla na putovanje u Bugarsku i to u njegovu privatnom avionu. A onda je na red došla velika prijevara koje ni sama nije bila svjesna. Ipak, došla je do točke gdje više nije mogla i neke stvari su joj postale sumnjive, piše Net.hr.

'Suočila sam se sa Simonom prošloga ljeta u Izraelu'

U razgovoru za Net.hr otkrila je razne zanimljivosti, ali mnoge najviše zanima je li se vidjela sa Simonom nakon svega.

"Suočila sam se s njim prošloga ljeta u Izraelu", otkrila je Cecilie i rekla da postoji i video tog susreta jer su svi to htjeli snimiti. Nakon razgovora poslala je taj video, koji je prvi objavio Net.hr.

"Vidjeli smo se licem u lice prvi put nakon četiri godine. Nisam ga poznavala toliko dugo, ali znate onaj osjećaj kada jednostavno poznaješ nekoga? Izraelski dokumentarni tim je rekao kako će on stati i pričati sa mnom i da će objasniti sve, ali ja sam im rekla da neće stati, nego da će pobjeći. Tako da smo mu postavili zasjedu. Rekao mi je da sam lažljivica, ja sam se počela smijati i onda su ga pratili. Jer on i dalje ima terenac i svoje tjelohranitelje, ali moj adrenalin je proradio i počela sam vikati njegovo pravo ime 'Shimon Hayut, Shimon Hayut'. Još sam mu rekla 'bježi kao preplašeni dječačić kakav i jesi'. Rekla sam mu i da dođe na sud jer je trebao biti na sudu", objasnila je Cecilie.

'Ići će on u zatvor na kraju'

Nakon izlaska dokumentarca Simon je u jednom od intervjua rekao da su sve te žene koje je prevario sponzoruše i da su bile s njim zbog novca.

"Svašta je on govorio. Rekao je i da mu nismo nikada davale novac, da je bio to zajam, onda da je to zajam koji je on nama vratio, a jednom je rekao i da smo mi samo nestale. Smišlja različite načine… Ali mi imamo toliko dokaza. Nije moja riječ protiv njegove. To je riječ svih njegovih žrtava protiv njegove. Mi imamo prave dokaze. I Netflix nikada ne bi napravio dokumentarac i posramio ga da ovo nije bila istina. I on stvarno treba prestati. Postaje već sramotno za njega. Ali neka on nastavi. I ići će on u zatvor na kraju. Samo čekamo, ali dogodit će se", kazala je Cecilie za kraj.