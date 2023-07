KAKAV LUKSUZ Ovo je novootvoreni hotel u najvišem neboderu u Hrvatskoj! Zavirite unutra

Visok je 135 metara, vrijedan 110 milijuna eura, a danas je napokon krenuo i raditi. Riječ je o Westgate Toweru u Splitu, najvišem neboderu u Hrvatskoj, a u njemu je otvoren Hotels by Marriott® koji je dio portfelja Marriott Bonvoy. Riječ je o prvom AC hotelu u Hrvatskoj koji će poslovati na 15 katova i tri podzemne etaže. Prvi gosti već su počeli pristizati, a iako je već debelo krenula ljetna sezona, rezervacija ne manjka. "Prema zadnjim informacijama za danas je rezervirano oko 55 soba, a od otvorenja postoji povećanje broja rezervacija. Dugoročni cilj nam je produljenje sezone i cjelogodišnji turizam, posebice kongresni", objasnili su za Slobodnu Dalmaciju. Trenutna cijena za dvije osobe za jedno noćenje je 250 eura, ali je to s popustom jer inače je puna cijena 375 eura. U nju je uključen doručak. Naravno, ima i onih skupljih soba pa tako primjerice ako želite Superior sobu s kingsize krevetom morat ćete izdvojiti 410 eura. Noćenje u Premium sobi iznosi 440 eura. Svaka soba ima pogled na more. U cijelom neboderu će raditi više od 1000 zaposlenika, sastoji se od 35 katova, 28 nadzemnih i šest podzemnih. Tamo će primjerice poslovati i Ericsson Nikola Tesla te još niz informatičkih tvrtki. Neki katovi imaju blindirana stakla te su usklađeni s protuterorističkim standardima.