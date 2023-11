Ovo nisu skulpture nego prava ljudska tijela. Kontroverzna izložba stigla je u Zagreb!

Neukusno, fascinatno, genijalno, mučno, zadivljujuće, edukativno, šokantno sve to pratilo je kontroverznu izložbu posvećenu ljudskim tijelima koja je stigla u Zagreb. Body Words svjetski je poznata izložba plastinacije tijela pravih ljudi prikazana u različitim pozama.

Skok atletičara preko letve, bacanje lasa kauboja ili umjtničko klizanje - zamrznuti u pokretu, tijela ljudi koji su nekad imali imena prezimena. Savršeno očuvani, pokazuju ljude kako izgledaju ispod površine.

Izložba je postavljena u Zagrebačkom Family Mallu i bit će tamo do 17. veljače.

Ona daje anatomski uvid u to kako izgleda čovjek zgleda ispod kože, presijek ljudske glave ili mreža krvnih žila i kapilara.

Postavljeni su i zdravi i bolesni ljudski organi, kao i promjene na tijelu koje se događaju zbog suvremenog načina žvota pa i kako izgledaju plića pušača.

Izložbu je do sad vidjelo više od 50 milijuna ljudi diljem svijea.

Inače, iza izložbe stoji njemački prof. Gunther Von Hagens te njegova izložba izaziva i fascinaciju i gađenje, obišla je cijeli svijet te su je pratili i skandali.

Britanski The Guardian 2004. godine je objavio da se otkrilo da su tada najmanje dva leša, od sveukupno 647 leševa koje je anatom pohranio u svom centru u Kini, imala rupe od metaka na lubanjama. Priču o tome objavio je na svojoj naslovnici i njemački Der Spiegel pod naslovom Dr. Death (Doktor Smrt). The Guardian je u svom članku naveo da je njemački anatom Gunther von Hagens tada pristao Kini vratiti sedam leševa nakon što je priznao da su tijela korištena u njegovim izložbama možda potjecala od pogubljenih zatvorenika.

Prof. Von Hagens je 2002. obavio obdukciju njemačkog alkoholičara uživo u televizijskom prijenosu te je tada rekao: "Rekao sam svojim kineskim zaposlenicima da ne mogu prihvatiti tijela koja su pogubljena."

Dodao je i da ne može dokazati da tijela nisu pogubljena, ali da vjeruje da nisu." The Guardian je te godine navodio i da je profesor Von Hagens ranije bio optužen za kupnju leševa zatvorenika, beskućnika i mentalno bolesnih u Rusiji, no on je sve poricao.

Od samog postavljanja izložbe, ona je izazivala bunt mnogih koji su smatrali da je neukusna i da vrijeđa mrtve. Luteranova crkva u Frankfurtu je bila čak organizirala molitveno bdijenje zbog nje.

U Münchenu su čak cenzurirali izložbu i dopustili je tek nakon što je prof. Von Hagens pristao ukloniti neke od dramatičnijih izložaka, uključujući leš poziran poput mačevalca.

Oni koji su se protivili njegovim izložbama ukazivali su i da njemački anatom dobiva tijela ljudi iz Kine i Rusije, odnosno korumpiranim zemljama.

Autor izložbe uvijek je govorio da je tijela dobivao uvijek uz pristanak pokojnika. Ali to nikad nije bilo nevisno potvrđeno.

Uz putujuću postavu ove izložbe, postoje i stalne izložbe Body Worldsu Berlinu, Amsterdamu, Heidelbergu, Gubenu i San Joseu u Kaliforniji.

Body Worlds je prvi put predstavljena u Tokiju 1995. godine

