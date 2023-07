Nakon što je influencerice Tena Sakar Vukić na svom Instagram profilu objavila apel pratiteljice koja se žali na nestašicu lijeka Paroksetin, provjerili smo kakvo je trenutno stanje u ljekarnama.

Naime, lijek je to koji se osim u liječenju depresivnih epizoda koristi i u liječenju opsesivno-kompulzivnog poremećaja, paničnog poremećaja, anksioznog poremećaja i PTSP-a. Uznemirena pratiteljica javila je da tableta više nema na tržištu, čak niti zamjenskih.

"Ne znam što ću bez njih", napisala je. Iako tablete imaju dosta nuspojava, pomažu joj da se bolje osjeća. "U dvije godine koliko ih koristim, nisam imala niti jedan napad", dodala je.

Iz Ljekarničke komore su nam potvrdili da je lijek od 30 miligrama dostupan, dok se onaj od 20 miligrama uvozi interventno. U prijevodu to bi značilo da lijeka ima, no doznajemo da je drugačiji protokol koji trebaju slijediti kod njegova preuzimanja.

Liječnik im sada treba napisati privatni recept s kojim isti lijek mogu kupiti u ljekarni, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će im kasnije taj novac vratiti, objašnjava nam šefica Liječničke komore Ana Soldo.

Iz Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) su nam s druge strane kazali da su "Paroksetin Seroxat 20 mg filmom obložene tablete u nestašici zbog razloga vezanih uz proizvodnju, do 21. srpnja 2023. godine".

Influencerica Tena je na društvenim mrežama inače otvorena po pitanju vlastitog mentalnog zdravlja i s desecima tisuća svojih pratitelja često dijeli savjete, ali i svoja iskustva s bipolarnim poremećajem. Svojim primjerom nastoji pokazati da svi koji imaju slične probleme ne moraju patiti u tišini i bojati se osude okoline te da nije sramota potražiti pomoć.

Sa samo 19 godina došla je do točke pucanja, no potražila je pomoć i danas je naučila živjeti sa svojom bolesti. "Morate se boriti jer je to vaš život, jedini koji imate. Takav je kakav je, nesavršen, ali je vaš", poručila je nedavno pred našim kamerama.

