Umjetna inteligencija već je pokazala što sve može. Tako primjerice možete razgovarati s Isusom, vidjeli smo Plenkovića kao pjevača, Milanovića kao vozača autobusa. AI sada je već i u automobilima pa tako Mercedes-Benzu možete izgovoriti nešto na glas i on će vas odvesti do toga. I HGSS-ovci su si se poigrali s AI-om koji im je prikazao kako izgleda neinteligencija - muškarac koji u natikačama, kratkim hlačama i potkošulji stoji na vrhu planine i s luftićem u ruci gleda u daljinu. A sad smo dobili i prikaz kako bi mogli izgledati neki gradovi za tisuću godina, među njima i Zagreb. Pitali smo ChatGPT kako on vidi Zagreb za jedno tisućljeće na što nam kažu da bi u Zagrebu urbanizacija mogla biti bolja nego danas. "Veći broj građevinskih projekata i gusto naseljenih područja", piše AI koji za promet u Zagrebu dodaje: "Prijevoz bi mogao biti značajno drugačiji, možda s autonomnim vozilima ili čak novim oblicima transporta kao što su letjelice za gradski prijevoz." Kaže i da bi glavni grad Hrvatske mogao biti raznolikiji u pogledu stanovništva, jezika i kultura. U fotogaleriji pogledajte kako AI vidi da bi mogao izgledati Zagreb, ali i London, New York ili primjerice Dubai.