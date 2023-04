Pjesnička sloboda u sudnicama: Nakon 'zlovoljnog' sudca s Krka, u Imotskom u zapisnik ušli stihovi Vojka V

Nakon što je krčki sudac Anton Hlača odgodio jedno ročište jer je, kako je naveo, bio "zlovoljan" nakon što je primio platnu listu za ožujak, čini se kako i ostale sudnice imaju svoje bizarne priče.

Podsjetimo, sudac Hlača trebao je 19. travnja održati ročište u sporu oko zemljišta koji je trajao više od godinu dana, a zakazao ga je za studeni ove godine što je iznenadilo sudionike postupka pa sada razmišljaju o prijavi sudca.

Pojasnio je da je odluka potencirana činjenicom da je plaća za suca za ožujak 2023. obračunata na temelju osnovice koja je niža od one koja je bila na snazi 2009., unatoč povećanju troškova života, ne samo unazad zadnjih godinu dana, već cijelo proteklo desetljeća.

Isto tako, jedan slučaj sa suđenja na sudu u Imotskom, opunomoćenik tuženika se poslužio stihovima repera Vojka V. koji su ušli i u zapisnik, piše Slobodna Dalmacija.

Kada mu je suprotna strana rekla da manipulira, on je izrecitirao: "Da možda netko mladoga kolegu sabotira ili protiv njega lobira, možda je Vlada, možda su Srbi, možda su masoni, možda je punomoćnik tuženika, možda je Županijski sud u Sisku, kako to, kako to...", te sve zapisao u zapisnik.

Izgleda da se u sudnicama doista počela koristiti pjesnička sloboda, ili bolje rečeno, sudnička.