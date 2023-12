Plaća ide, a oni laganini: Ovo su zastupnici koji se u 40-ak dana nisu udostojili javiti u Saboru

U 40-ak dana jesenskog zasjedanja Hrvatskog sabora, koje je završilo u 15. prosinca, 40-ak zastupnika za riječ se javilo po deset puta i manje, a njih osmero – ni jednom, a s druge strane, deset zastupnika u sabornici je govorilo sto i više puta.

Najviše puta govorile su zastupnice Dalija Orešković (194) iz Stranke s imenom i prezimenom, Mostova Marija Selak Raspudić (171) i Anka Mrak Taritaš (156) iz Glasa, podatci su iz Hrvatskog sabora.

Slijede ih Mostov Miro Bulj (128), Socijaldemokrat Domagoj Hajduković (117), Mostov Nikola Grmoja (116), DP-ov Davor Dretar (105), Mostov Marin Miletić (104) te SDP-ove Andreja Marić (103) i Sabina Glasovac (100).

Vrlo blizu broju od sto javljanja su i zastupnica Radničke fronte Katarina Peović (98) te Suverenist Marijan Pavliček i HDZ-ovi Majda Burić i Josip Borić koji su se javili po 96 puta.

S obzirom na to da ti podatci nisu konačni, jer su obrađene rasprave do 6. prosinca, a Sabor je zasjedao do 15. prosinca, moguće je da će nakon obrade svih rasprava, redoslijed biti ponešto drugačiji.

Pavić (SD) izgubio 1. mjesto, nije ni blizu prvih deset

Već sada je, međutim, konačno da je prvo mjesto koje je 'izborio' u proljetnom zasjedanju Sabora, izgubio Socijaldemokrat Željko Pavić i da se sa 31 javljanjem, neće približiti ni prvih deset.

Orešković koja je proljetos bila druga, 'progurala' se na 1. mjesto, a Mrak Taritaš zadržala je 3. mjesto.

Zastupnici koji od sredine rujna nisu imali potrebu ni jednom govoriti su HDZ-ovi Dražen Barišić i Ivan Budalić, Goran Dodig (HDS), te nezavisni Vladimir Bilek, Vinko Grgić, Ermina Lekaj Prljaskaj, Miroslav Škoro i Sanja Udović.

Po jednom su govorili Zlatko Hasanbegović (Blok), HDZ-ovi Ante Sander i Nataša Tramišak te Irena Šimunić (NZ).

Po dva puta riječ su tražili Robert Jankovics (NZ) i HDZ-ova Magdalena Komes, tri puta Rajko Ostojić (SD), po četiri puta Marijana Balić (HDZ), Stjepan Kovač (HSS), Marin Mandarić (HDZ), Milorad Pupovac (SDSS) i Predrag Štromar (HNS), a po pet puta Dragana Jeckov (SDSS) i Žarko Tušek (HDZ) itd.

Deset puta i manje govorilo 37 zastupnika

Sveukupno 37 zastupnika, što je više od petine, javilo se za riječ deset puta i manje.

Za sada dostupne brojke pokazuju da su zastupnici u sabornici ove jeseni govorili 5. 250 puta i da su se mahom iscrpljivali repliciranjem.

Naime, gotovo 70 posto njihovih govora čine replike (1.600), odgovori na njih (700) te prijave da je povrijeđen Poslovnik (1.300). Zbog tih prijava najčešće su dobivali opomene, jer se nije radilo o povredi saborskih pravila, nego o običnom repliciranju.

Mahom to potvrđuju i podaci za tri 'prvoplasirane' zastupnice, Orešković, koja je ukupno govorila 194 puta, 70 puta je replicirala, 20 puta odgovorila na repliku, a 37 puta prijavila povredu Poslovnika.

Kod Mrak Taritaš, koja je upisala 156 javljanja, zabilježeno je 48 replika, 36 odgovora na njih i 18 povreda Poslovnika.

Tim kratkim formama najmanje se koristila Selak Raspudić, replicirala je samo devet puta, na repliku odgovorila 46, a povredu Poslovnika prijavila 28 puta.

