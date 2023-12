Plaće u 2024. rastu i studentima. Veća satnica, promijenjen porezni limit, evo koje ih promjene čekaju

Još je malo ostalo do kraja 2023. godine, ali kakve nas sve promjene čekaju iduće godine? Mijenja se puno toga, a Net.hr u svome specijalu danas donosi što se to mijenja za studente.

Od 1. siječnja, na snagu stupa niz zakonskih izmjena koje bi trebale rezultirati povećanjem plaća. No, plaće će osim stalno zaposlenim radnicima porasti i studentima.

Naime, kako je najavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), minimalna studentska satnica u 2024. godini iznosit će 5,25 eura neto.

Odluku o minimalnoj satnici potpisao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, a nakon što je ranije na Vladi donesena odluka da od 1. siječnja 2024. godine raste minimalac u državi.

Nedjeljom, blagdanima i za noćni rad između 22 i 6 sati ujutro studenti će kao i ranije biti više plaćeni, odnosno studentska satnica uvećava se za 50 posto. Te dane, studenti će raditi za minimalno 7,88 eura po satu.

Još neke velike promjene od iduće godine tiču se studenata, a prve se odnose na promijenjen porezni limit.

S obzirom na to da se podiže iznos osobnog odbitka, povećava se iznos do kojeg student može biti uzdržavani član svom roditelju s 3.185,38 eura na 3.360 eura godišnje dok iznos do kojeg se studentima ne oporezuje zarada raste s 9.556,18 eura na 10.080 eura.

Novitet je i da se povećavaju iznosi do kojih određene stipendije neće biti oporezive.

Kako je naveo sam ministar Marko Primorac, sportske stipendije su bile neoporezive do propisanog iznosa od 232,27 eura mjesečno, a sada se taj iznos povećava do 560 eura mjesečno, odnosno do ukupnog godišnjeg iznosa 6.720 eura.

Što se tiče stipendija za izvrsna postignuća, iznos koji je bio neoporeziv je 530,90 eura mjesečno, a sada se povećava na do 840 eura mjesečno.

