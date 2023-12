Planirate u šoping? Ovako rade trgovine, centri i pekarnice danas i sutra

Osim što je nedjelja, danas je i Stara godina pa je većina trgovina zatvorila svoja vrata. Ujedno je i zadnji dan dvojnog iskazivanja cijena te će, kada ponovno otvore svoja vrata u Novoj godini, u trgovinama cijene biti iskazane samo u eurima.

Neke su se trgovine ipak odlučile za radnu Staru godinu, a neke za skraćeno radno vrijeme pa donosimo detaljan pregled za veće trgovine, šoping centre i pekarnice za Staru godinu i prvi dan 2024.

TRGOVINE

Konzum

Konzumove prodavaonice će na Staru godinu, 31. prosinca raditi prema posebnom radnom vremenu, dok će 1. siječnja biti zatvorene.

Kaufland

Na Staru godinu trgovine će biti otvorene do 18 sati. Neće raditi 1. siječnja kao ni 6. siječnja na blagdan Sveta tri kralja.

Lidl

"Dragi kupci, naše trgovine neće raditi na Staru godinu 31.12. i Novu godinu 01.01.", stoji na Lidlovim stranicama.

Plodine

Radno vrijeme trgovina na Staru godinu je od 7:00 sati do 18:00, što vrijedi za supermarkete s radnom nedjeljom. Na Novu godinu i Svea tri kralja sve trgovine su zatvorene.

"Iznimke su supermarketi u sklopu trgovačkih centara koji rade prema radnom vremenu trgovačkog centra. Najbliži supermarket i njegovo radno vrijeme možete provjeriti na linku", naveli su na svojoj službenoj stranici.

Spar

INTERSPAR hipermarketi u cijeloj zemlji na Staru godinu radit će do 17 sati, dok će isti hipermarketi u svim City Center One šoping centrima, Arena Centru u Zagrebu, Mall of Split, Riječkom Toweru i Portanova centru u Osijeku biti zatvoreni.

SPAR supermarketi će danas raditi skraćeno, osim SPAR supermarketa Valpovo, Ludbreg, Kaštel Sućurac, Poreč i Gospić, koji će raditi do 15 sati. SPAR supermarket Vukovar radit će do 16 sati, a SPAR supermarketi Supernova Zadar i Šibenik do 17 sati. SPAR supermarket Martinkovac bit će zatvoren za Staru godinu", istaknuli su iz SPAR-a za Index.

Sve Spar i Interspar trgovine bit će zatvorene 1. siječnja.

Studenac

Radno vrijeme svake Studenac trgovine možete provjeriti OVDJE.

Njihovi dućani neće biti otvoreni na Novu godinu.

Tommy

Na Staru godinu, 31.12., neće raditi pojedine Tommy prodavaonice, a koje točno, možete vidjeti ovdje. Ostale prodavaonice 31. prosinca radit će do 18 sati.

Sve trgovine će biti zatvorene na Novu godinu i Sveta tri kralja.

KTC

KTC supermarketi bit će zatvoreni na Staru i na Novu godinu.

ŠOPING CENTRI

City Center one East (Zagreb), West (Zagreb) i Split

Svi će centri biti zatvoreni na Staru i Novu godinu kao i na Sveta tri kralja.

U City Centru one East i Split na Novu godinu radit će Cineplexx kino od 16 do 22 sata.

Avenue Mall

Trgovine kao i Fina, Hrvatska pošta, OTP banka te drogerije DM i Muller će u Avenue Mallu raditi skraćeno do 18 sati, a neće raditi na Novu godinu.

Većina restorana u sklopu "Food palace" će također danas raditi skraćeno dok će biti zatvoreni 1. siječnja.

Arena Centar

Trgovine u Arena centru neće raditi na Staru godinu. Radno vrijeme ostalih objekata možete provjeriti OVDJE.

Point Shopping Centar

Ovaj će trgovački centar na Staru godinu raditi skraćeno do 14 sati.

Westgate

Centar neće raditi ni na Staru godinu, Novu godinu kao ni na blagdan Sveta tri kralja.

Family Park igraonica bit će otvorena na Sveta tri kralja prema redovnom radnom vremenu, a Germania Casino će raditi sve dane.

Z Centar

Na Staru godinu neće raditi trgovine, FitStop, Chix Threading bar i Adventure mini golf. Drugi će objekti biti otvoreni, a njihovo radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.

Na Novu godinu trgovine, beauty saloni, Adventure mini golf, Hugo’s bar, Burger King, Asian Dragon, Hall of Game i Milky neće raditi. Na Sveta tri kralja, neće raditi trgovine, beauty saloni i Adventure Mini golf.

Supernova šoping-centri

Supernova centri na Staru godinu će raditi po sljedećem rasporedu:

Supernova Karlovac do 18 sati

Supernova Koprivnica do 15 sati

Supernova Šibenik do 17 sati

Supernova Sisak East do 14 sati

Supernova Sisak West do 14 sati

Supernova Slavonski Brod do 14 sati

Supernova Colosseum do 15 sati

Supernova Varaždin do 14 sati

Supernova Zadar do 17 sati

Supernova Buzin do 18 sati

Supernova Garden Mall do 18 sati

Supernova Požega do 15 sati

Supernova Cvjetni do 15 sati

Supernova Centar Kaptol do 15 sati

Supernova Križevci do 14 sati.

Designer Outlet Croatia

Designer Outlet neće raditi na Staru godinu, Novu godinu kao ni na Sveta tri kralja.

Family Mall

Trgovine namještaja, restorani, kafići i drogerija Bipa na Staru i Novu godinu će biti zatvorene. Plodine će na Staru godinu raditi do 18 sati dok će 1. siječnja biti zatvorene, a isto će radno vrijeme imati i Batak.

Igrandia Marsupia će na Staru godinu biti otvorena do 17 sati, a prvog dana 2024. godine bit će zatvorena.

King Cross

King Cross će na Staru godinu raditi skraćeno do 17 sati, a bit će zatvoren 1. siječnja kao i 6. siječnja na blagdan Sveta tri kralja.

Trgovački centar Lumini Varaždin

Na Staru godinu u centru će raditi Twister igraonica, Brooklyn caffe bar, CineStar i Rebuy Stars, a trgovine su zatvorene. Na novu godinu trgovine centra bit će zatvorene.

Hey Park Zadar i Vukovar

Oba centra će raditi na Staru godinu "minimalno od 8 do 16 sati".

Portanova Osijek

Trgovine neće raditi na Staru, kao ni na Novu godinu.

Mall Osijek

Shopping centar neće raditi ni na Staru, Novu godinu ni na Sveta tri kralja.

Tower Centar Rijeka

Trgovine u ovom shopping centru također neće raditi 31. siječnja, ni 1. siječnja.

ZTC Rijeka

Centar će na Staru godinu do 17 sati, a bit će zatvoren na Novu godinu i Sveta tri kralja.

Max City Pula

Na Staru godinu trgovine i većina ostalih sadržaja bit će zatvoreni. Radit će drugi objekti,kao što su kino, igraonica te barovi i restorani. Prvog dana nove godine trgovine neće raditi, ali radit će kino i barovi.

Na blagdan Sveta tri kralja trgovine i većina ostalih sadržaja bit će zatvoreni. Otvoreni će biti kino, barovi i restorani.

Pula City Mall

Shopping centar će raditi na Staru godinu skraćeno do 16 sati.

Mall of Split

Centar neće raditi 31. prosinca, kao ni na Novu godinu i Sveta tri kralja.

Joker Split

Na Staru godinu centar neće raditi. Otvoreni će biti samo CineStar kino i automat-klub Favbet, kao i restoran Level s novogodišnjim programom.

Na novu godinu šoping centar također ne radi, izuzev kina i automat-kluba te restorana McDonald's koji radi od 13:00 sati taj dan.

Galerija Poreč

Centar neće raditi na Staru godinu.

PEKARNICE

Dubravica

Određene poslovnice će na Staru godinu raditi i to prema sljedećem rasporedu:

P-1 Zaprešić 7-12 h

P-2 Dolac 7-13 h

P-3 Gajnice 7-13 h

P-Trešnjevka 7-13 h

P-5 Jarun 7-13 h

P-6 Utrine 7-13 h

P-7 Kvatrić 7-13 h

P-8 Prečko 7-13 h

P-9 Terminal 7-13 h

P-10 Zabok 7-13 h

P-14 Črnomerec 7-13 h

P-16 radno vrijeme centra

P-21 Autobusni do 17 h

P-25 radno vrijeme centra

P-26 Gajeva 7-13 h

P-33 Zapruđe 7-13 h

P-35 Point centar

P-Tržnica Špansko 7-13

P-38 Marles 7-13 h

P-39 Avenue Mall radno vrijeme centra.

Pan-Pek

Zadnjeg dana 2023. godine, Pan-Pek poslovnice će raditi prema rasporedu koji možete vidjeti OVDJE, dok će na Novu godinu biti zatvorene.

Mlinar

Radno vrijeme njihovih pekarnica možete provjeriti ovdje.

