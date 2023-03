Plenković: 'Ajmo malo o Milanoviću. Tako se nije ponašao ni jedan predsjednik, on nama ne treba ni za što'

Nakon sjednice Vlade, premijer Plenković se obratio javnosti.

Ponovio je ono što je već rekao na sjednici vlade, da su u saboru zakoni iz zdravstvene reforme, Zakon o trgovini kojim se zabranjuje rad nedjeljom osim 16 nedjelja i Zakon o PDV-u.

Spomenuta su 348 milijuna eura za državnu potpru državnim tvrtkama za električnu energiju, a ne znaju se koje tvrtke su u pitanju.

"Možete pitati HEP pa će oni odgovoriti, Vlada ima zadaću da brine o cjelini, zato su ove mjere cjelovite, sveobuhvatne i snažne. Naša je zadaća pomoći svima. Svi se moraju ponašati odgovorno, na način da svojim djelovanjem, cijenom svojih proizvoda budu primjereni trenutku", rekao je Plenković te nastavio:

"Hrvatska je snažna zahvaljujući upravljanju financijama, BDP-u, ulaska u Europodručje i odlične turističke sezone. Paketom smo pokazali trend, gdje smo bili i zašto smo danas tu u situaciji da ovo možemo."

Spomenuo je kako će nastaviti pomagati koliko se može, a cilj je u ovoj krizi omogućiti da svi idu naprijed i da "ostanu na nogama."

Dotaknuo se i župana Dekanića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve se treba rasvijetliti, institucije djeluju bez pritiska Vlade i HDZ-a. Ono što ja vidim su deklaracije strančica poput onih iz Domovinskog pokreta koji otovreno govore da su radili pritisak na DORH i policiju što je nedopustivo", izjavio je.

Spomenuta je financijska kriza zbog kraha švicarske banke.

"Prati se situacija, o tome je govorio ministar financija, prati se da se cijeli financijski sustav prati, bilo koja banka unutar Europske banke nije naišla do sada na ovakav problem švicarske banke ali i ameirčke. Gledamo kakvo je stanje na tržištu i situacija je stabilna", rekao je.

Premijer je spomenuo predsjednika Milanovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ajmo malo o Milanoviću. U nizu krivih informacija koje on govori, mislim da je ponovo rekao da ja djelujem protuustavno. Protuzakonito i protuustavno djeluje Milanović i to godinama. Zadaća predsjednika je da brine o djelovanju institucija, način na koji se on ponaša je neprimjeren. Svojim djelovanjem želi stalno rušiti Vladu i stranku i to na najbrutalniji način vrijeđajući članove Vlade i ministre", rekao je te nastavio:

"Tako se nije ponašao niti jedan predsjednik do sada. On se bavi onime što nije njegov posao i dobiva tretman kakav zaslužuje. To je tretman u kojem nemamo nikakav razlog da se sastajemo i da vodimo bilo kakav politički dijalog. Kada je riječ o veleposlanicima poslali smo prijedlog prije tri godine, on je blokirao", rekao je.

Plenković je nastavio o ponašanju Milanovića, rekavši kako on Vladi ne treba u radu.

"On ima 1 posto ovlasti u odnosu na 99 posto ovlasti Vlade u našem sustavu. On nama za naše djelovanje ne treba ni za što, da budemo jasni", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ustav nas obvezuje u normalnim okolnostima i normalnim ljudima", dodao je.

"U politiku se ide da se rješavaju problemi države na normalan civiliziran način i to je ono što radimo mi i za to imamo podršku građana", izajvio je premijer.

Zaključio je kako je ovaj odgovor upravo rekacija na "ponašanje predsjednika".