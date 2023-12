Plenković: 'Imamo fabriciran prosvjed, njega vodi čovjek koji je bravar. Koji je njegov interes?'

Novinari su upitali premijera Andreja Plenkovića o jučerašnjoj izjavi da su se u prosvjede seljaka uključili pripadnici ekstremističke skupine.

"Tko kaže da su oni ekstremisti? Jesam li ja spomenuo neko ime? Ne znam ja kako su imena došla van. Zašto postoje sigurnosno-obavještajne službe? Što trebaju raditi? Procjenjivati neki stupanj ugroze. SOA je podnijela izvješće saborskom Odboru za nacionalnu sigurnost, na čijem je čelu Hajdaš Dončić, i on zna ovo i svi članovi odbora", rekao je Plenković.

"Ako je procjena SOA-e da imamo dvije ekstremističke skupine, to onda nije moj ili vladin ili HDZ-ov stav, to je stav ljudi u službi koji za to primaju plaću i educirani su za to. Ako imamo situaciju da imamo fabriciran prosvjed, njega vodi čovjek koji je bravar, koji je njegov interes? Kako može prosvjed koji se tiče svinjogojaca voditi netko tko nema veze s tim? Ovaj nije svinjogojac, on nema svinje", dodao je premijer.

Podsjećamo, premijer je nakon sudjelovanja na misi i blagoslovu Crkve sv. Marka u povodu završetka obnove nakon potresa ponovno ustvrdio kako se ne radi o izvornom prosvjedu svinjogojaca, već o političkom prosvjedu.

"Jučer smo shvatili da su se u te prosvjede uključili i pripadnici jedne od dviju ekstremističkih skupina koje su identificirale sigurnosne službe. Ključni predstavnici tih ekstremističkih skupina dobivaju prostor u eteru nekoliko televizija s javnom koncesijom ili onih koji djeluju kao da jesu javni, a nisu", rekao je Plenković.

Ocijenio je kako je to ozbiljan novi iskorak i nova dimenzija instrumentalizacije prosvjeda.

"Ljudi koji bi rušili ustavni poredak nasilnim metodama, prema izvješćima Sigurnosno-obavještajne agencije, sada su se uključili kao glasnogovornici ovih istih kvazi-poljoprivrednika i kvazi-svinjogojaca", kazao je Plenković.

