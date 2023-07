Premijer Andrej Plenković i slovenski premijer Robert Golob održali su konferenciju za medije nakon čega su odgovarali na pitanja medija, no na samom kraju konferencije, premijer RH je odlučio poslati jednu poruku.

"Bez namjere da otvaram raspravu, ali budući da se 24 sata spominje da je Vlada RH zvala hrvatsku policiju, specijalce, interventnu policiju prigodom šetnje štrajkaša iz pravosuđa koji su jučer došli blizu NSK. Ja to najodlučnije odbacujem. Prvo to nije istina, nitko nikog nije zvao. Kad zasjeda hrvatska Vlada onda je u praksi da je tamo pet ili šest timova interventne policije, ne s namjerom da nekom pokuše spriječiti štrajk nego je to business as usual. I zato još jednom snažno otklanjam sve insinuacije o strahu od ljudi, naroda, naših zaposlenika ili bilo čega sličnoga. Zlonamjerno, neistinito, tendeciozno i najodlučnije odbacujem", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković improvizacijom zaključio druženje s Golobom: 'Nismo zvali interventnu štrajkašima. Business as usual'