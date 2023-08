Plenković iz Knina: 'Nikad neću dopustiti napad na akciju Oluja, niti prihvatiti optužnice iz Beograda'

Premijer Andrej Plenković poručio je u subotu da Hrvatska neće nikada dopustiti napad na tu akciju niti prihvatiti optužnice iz Beograda, odgovarajući na jučerašnje poruke iz Prijedora o "Oluji" kao najvećem etničkom čišćenju u Europi.

Plenković je na obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje u Kninu rekao da se radi o porukama koje često u ovo doba godine idu za time da umanje značaj Oluje ili još gore, nose kvalifikaciju o kriminalizaciji Oluje.

Vlasti Srbije i Republike Srpske organizirale su u Prijedoru u BiH zajedničko obilježavanje 4. kolovoza kao "dana progona Srba iz Hrvatske". Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako je "Oluja" bila najveće etničko čišćenje u Europi nakon Drugog svjetskog rata, dok je čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik tu operaciju nazvao udruženim zločinačkim pothvatom za koji je okrivio Hrvatsku, ali i SAD.

"Danas jasno poručujemo svima, a osobito onima koji su to jučer govorili - Oluja je oslobodilačka operacija, temelj hrvatske slobode, Oluja je temelj hrvatske države i Hrvatska nikada i nikome neće dopustiti napad na Oluju, na hrvatske branitelje, na vojnike, na policajce", rekao je premijer Plenković.

Poštivati nacionalne manjine

Isto tako, dodao je, nećemo nikada prihvatiti ni optužnice koje dolaze od tužiteljstva u Beogradu, od Srbije, koja pretendira biti regionalni tužitelj i sudac.

"To tako neće ići. I stoga smo i do sada poduzimali sve mjere da takve optužnice niti ne razmatramo, niti ne prihvaćamo. To je važna poruka za one koji su Hrvatskoj osigurali slobodu", poručio je.

Plenković je naglasio da su hrvatske vlade i sabori pokazali snagu za poštovanjem nacionalnih manjina, poštovanjem i srpske nacionalne manjine, pa i proces povratka koji se dogodio nakon 1995. o tome svjedoči.

"I upravo ćemo na tom tragu građenja demokratske Hrvatske u kojoj se poštuju svi hrvatski građani, Ustav, zakoni, graditi društvo, svjesni naših temeljnih vrijednosti, slobode, ali isto tako uvažavanja pripadnika nacionalnih manjina. To je suvremena Hrvatska, europska Hrvatska koja će u godinama pred nama snažiti svoju otpornost", rekao je.

Ustvrdio je i da ta otpornost zasigurno više neće biti u takvoj vrsti ugroze kao što je bila za vrijeme Domovinskog rata, već će se usmjeriti u našoj snazi da pratimo izazove klimatskih promjena, da ojačamo sustav domovinske sigurnosti i da spriječimo štete koje mogu nastati hrvatskim građanima i gospodarstvu.

"Ta otpornost će se mjeriti našom snagom u energetskoj neovisnosti. Stoga ćemo učiniti sve da i ekonomski i financijski budemo otporni", dodao je premijer.

Na idućoj obljetnici hrvatsko nebo čuvat će moderni Rafali

Braniteljima, osobito onima koji su dali svoje živote u Oluji je poručio da su utkali sebe u hrvatsku povijest, u hrvatsku slobodu i demokraciju.

"I stoga smo im danas i sutra zahvalni zbog svega što su učinili za Hrvatsku. Bez njih današnje slobode, demokracije, napretka, razvoja ne bi bilo", naglasio je.

"I upravo na temelju te dužnosti i zahvalnosti prema njima, naša politika prema hrvatskim braniteljima, prema Domovinskom ratu koji je temelj suvremene Hrvatske države, prema hrvatskoj vojsci i hrvatskoj policiji, vođena je željom da unaprijedi sve segmente funkcioniranja svake od tih politika i tih resora", dodao je.

Naglasio je da naoružanje u svim rodovima hrvatske vojske predstavlja prioritet te da će već 29. obljetnica Oluje biti u novom kontekstu, "u kontekstu Hrvatske koja će imati najsnažnije zrakoplovstvo na ovom dijelu Europe od Njemačke do Grčke".

Hrvatsko nebo čuvat će, kaže, višenamjenski borbeni avioni Rafali, najmoderniji avioni četvrte generacije.

