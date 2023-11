Plenković nahvalio Anušića: 'Bit će kvalitetan član Vlade'. Poručio kako bi se Milanović trebao ponašati

Premijer Andrej Plenković predstavljajući u srijedu Ivana Anušića kao kandidata za potpredsjednika Vlade i ministra obrane istaknuo je da je riječ o čovjeku s velikim političkim iskustvom za kojeg vjeruje da će biti kvalitetan član Vlade.

Siguran sam da će novi ministar biti kvalitetan član naše vlade i raditi na provedbi vladinih programa, istaknuo je Plenković na početku sjednice saborskog Odbora za obranu.

Dodao je da je Anušićevo političko iskustvo zaista veliko, bio je načelnik općine Antunovca i župan Osječko -baranjske županije i na obje funkcije bio je uspješan.

Ujedno je hrvatski branitelj, dragovoljac Domovinskog rata, sudjelovao je na brojnim ratištima, u akciji Maslenica i Bljesak, te je nositelj Spomenice Domovinskog rata, naveo je.

„Suradnju koju imamo u proteklih nekoliko godina mogu ocijeniti zaista izvrsnom”, rekao je Plenković izdvojivši posebice suradnju na projektima važnim za Slavoniju.

Napomenuo je da će Anušić biti i potpredsjednik Vlade s obzirom na to da je potpredsjednik u HDZ-u, odnosno ima isti status u stranci kao ministri Oleg Buković i Branko Bačić.

Plenković se osvrnuo i na kontekst imenovanja novog ministra, tešku prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao bivši ministar Mario Banožić te poginuo Goran Šarić.

Još jednom je izrazio sućut obitelji Šarić, a Banožiću zaželio brzi oporavak. Banožiću je također zahvalio na doprinosu u protekle više od tri godine u radu Vlade i resoru obrane.

Plenković: Ne slažem se da Banožić nije bio dobar ministar, za suradnju s novim Milanović treba učiniti gestu

Dao je doprinos radu Vlade i to na najbolji mogući način, u njegovu mandatu učinjeni su ogromni iskoraci u obrambenoj politici, povećana ulaganja u hrvatsku vojsku, povećana materijalna prava vojnika, naglasio je premijer.

Izdvojio je i nabavu višenamjenskih borbenih aviona, ulaganja u protuzračnu obranu, vraćanje vojske u Sinj, Ploče, Varaždin i druge gradove.

Plenković se nije složio s ocjenom Rajka Ostojića (NZ) da Banožić nije bio dobar ministar. "Bio je vrlo dobar ministar i provodio politiku vlade, a i politički se postavljao prema onima koju su ga vulgarno i brutalno vrijeđali", rekao je Plenković misleći na predsjednika RH Zorana Milanovića.

A na upit Franka Vidovića (Socijaldemokrati) hoće li novi ministar uspostaviti bolju komunikaciju s Pantovčakom, odgovorio je da je za to potrebno dvoje. „Što se tiče Milanovića i njegova ponašanja prema Vladi i ministru obrane, on mora napraviti neke geste gdje će povući sve difamacije i najvulgarnije napade na članove Vlade i kada se to dogodi onda se može očekivati normalizacija komunikacije. Do tada će politika Vlade biti kakva je sada i neće se mijenjati", poručio je.

Na upit Sandre Benčić (Možemo!) je li bio upoznat s nalazom krvi bivšeg ministra Banožića u trenutku prometne nesreće, Plenković je odgovorio da je to u nadležnosti županijskog državnog odvjetništva.

„Oni su jedino ovlašteni o tome govoriti, niti smo pitali niti imamo te podatke, niti su to podaci koje bi netko trebao s nama dijeliti, mi smo svoju političku odluku o razrješenju Banožića objavili i objasnili”, rekao je.

Peović (RF): Vlada je protočni bojler, a Plenković jedina konstanta

Katarina Peović (RF) konstatirala je da ne vidi smisao problematizirati imenovanje novog ministra s obzirom na to da je Vlada protočni bojler u kojoj je jedina konstanta Plenković, a Karolina Vidović Krišto (OiP) da je Anušić smokvin list nerada i korupcije u Hrvatskoj.

Plenković je navode Vidović Krišto s indignacijom odbacio. „Za razliku od Vaših postignuća koja su ravna nuli, postignuća Vlade su takva da se teško mogu s njima mjeriti ranije Vlade, Vi to ne vidite jer ste opterećeni mržnjom”, kazao je.

Ivan Anušić uvodno je poručio da je za njega prihvaćanje kandidature za ministra obrane ogromna čast. „Pristao sam jer smatram da u politici ne možete uzimati sa švedskom stola samo ono što vam odgovora jer politika je ozbiljan i odgovoran posao”, rekao je.

