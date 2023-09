Plenković o svinjskoj kugi: 'Vidim trend kao onaj antivakserski u vrijeme COVID-a. Pustimo se politikanstva'

Predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a Andjej Plenković u ponedjeljak je nakon sjednice predsjedništva svoje stranke novinarima rekao da su na stolu bile važne teme.

Na dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora su izmjene Zakona o izbornim jedinicama u drugom čitanju te paket izmjena deset zakona koji se tiču poreznih reformi i koje bi trebale donijeti povećanje plaća građanima.

"Danas smo razgovarali o paketu mjera koje smo predstavili u četvrtak, peti je to paket vrijedan 464 milijuna eura. Plus koso 550 milijuna eura mjera koje traju godinu dana, plus alokacije za ulaganja u energetsku učinkovitost od 1,2 milijuna.To je snažna poruka potpora građanima, poduzetništvu. Cijena struje za građane, vrtiće, škole, fakultete, bolnice, domove za starije, općine, gradove, županije, nevladine udruge i vjerske organizacije ostati nepromijenjena, isto kao i cijena plina", rekao je premijer.

Dodao je i da će se cijena struje subvencionirati za 93 tisuće poduzetnika.

Nastavio je da je na sastanku poseban naglasak bio na transfere onima kojima je pomoć najpotrebnija. "To su ugroženi kupci energenata, branitelji, nezaposleni, stradalnici Domovinskog rata, osobe s invaliditetom, obitelji i djeci gdje se kvalificiraju za dječji doplatak. Riječ je o 112.220 djece", rekao je.

Dodao je da to uključuje potporu poljoprivrednicima koji su imali štete od nevremena, kao i onima koji su imali štetu nastalu zbog epidemije afričke kuge.

"Druga tema su bili infrastrukturni projekti. Danas smo bili u Rijeci, s istarske strane, ušli u drugu cijev tunela Učka. To je projekt vrijedan 200 milijuna eura i njime će se Istra povezati s mrežom autocesta s četverotračnim autoputom. U zadnjih 2 godine strateški geopolitički gledano Pelješkim mostom povezao se jug s ostatkom Hrvatske", rekao je Plenković.

Govoreći o gospodarskim prognozama, rekao je da očekuje da će rejting Hrvatske narednih godinu dana revidirati i podići na A razinu.

"Idućih 12 mjeseci spremni smo revidirati svoju ocjenu na bolje, a to bi značilo konačno investicijski rejting s početnim slovom A. Mi smo na samo jednu stepenicu od toga, a onda ćemo biti u krugu zemalja čija se reputacija na ekonomskim i financijskim tržištima vidi na način kako smo htjeli da Hrvatska izgleda kroz napora posljednjih 7 godina", rekao je Plenković.

Vodstvu stranke danas je predočen i paket izmjene zakona koji se odnosi na suzbijanje nasilja nad ženama i djecom.

"To je izraz političke volje Vlade da što je više moguće djelujemo preventivno, a jednom kad se nasilje dogodi da ga najstrože kažnjavamo i to kroz povećanja sankcija, primjerice za silovanja", rekao je.

Tako je uvedena i definicija teškog ubojstva žene u novi Kazneni zakon, a neka će se djela iz prekršajnog zakona transferirati u kazneni, najavio je.

Paket će uskoro krenuti u javno savjetovanje, najavio je. "Bit je da maksimalno pomognemo onima kojima je pomoć zbog negativnih fenomena najpotrebnija", dodao je Plenković.

O afričkoj svinjskoj kugi rekao je: "Već danas smo alocirali 27,5 milijuna eura pomoći svinjogojcima. Ovakvi veliki paketi pomoći su jamstvo da će se i njihov položaj itekako u ekonomskom smislu rehabilitirati i da opet može uzgajati svinje. Ima trend koji me podsjeća na antivakserski trend za vrijeme COVID-a - apeliram da se puste nisko politikantstva i da se vode procjenama stručnjaka, veterinara koji vode bitku s afričkom svinjskom kugom. Vlada će onima koji će imati štete, to i kompenzirati.