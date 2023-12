Plenković o Milanovićevoj božićnoj čestitki: 'Kao da ja poželim da nemamo takvog predsjednika'

Premijer Andrej Plenković referirao se u četvrtak na božićnu čestitku u kojoj je predsjednik RH Zoran Milanović prozivao zbog korupcije, rekavši kako je to kao da on zaželi za Božić da nemamo više predsjednika koji ima proruske i antiukrajinske stavove te nas manje svađa sa susjedima.

"To bi bilo otprilike isto kao da ja zaželim za Božić da nemamo više predsjednika koji ima proruske stavove, antiukrajinske stavove, da nemamo predsjednika koji ima antinato stavove, koji ima antieuropske stavove, da imamo predsjednika koji nas manje svađa sa susjedima i s drugim zemljama. Dakle, to je ta vrsta komentara", rekao je premijer u izjavi novinarima nakon zadnje ovogodišnje sjednice Vlade. Zanima ga, kaže, bi li tada to naišlo na jednaku vrstu pažnje kao što se to vidjelo medijski prije nekoliko dana.

Milanović je upozorio u božićnoj čestitki na korupciju, nejednakost ljudi pred zakonom i netransparentno trošenje javnog novca, a Plenković je u osvrtu na Milanovićevu čestitku, ponovno prozvao Most kao koruptivnu stranku. "S druge strane imamo ove koruptivne stranke, oporbene, poput Mosta koji direktno sudjeluju u medijskoj korupciji razotkrivenoj do kraja. Bit svega je da je nebitna istina, bitna je medijska korupcija, kasnije politička korupcija i političko djelovanje na temelju lažnih informacija", kaže premijer.

To je, dodaje, slika i prilika određenih oporbenih stranaka. "Oni su svi povezani. Dakle, oni svi manje-više pjevaju pjesmicu ili koju prepišu od nekih od vaših komentatora ili slušaju ovoga koji propovijeda prorusku politiku već dvije godine", kazao je.

Oporba se još od ljeta ponaša kao da je u kampanja

O tome u kojem će se mjesecu parlamentarni izbori iduće godine održati premijer nije želio konkretno odgovoriti, rekavši samo da će biti 2024. Komentirao je i da se oporba još od ljeta ponaša kao da je u kampanja. "Znam da im je teško. Nije lako toliko godina biti u oporbi", dodao je. Na pitanje kako komentira to što ga je čelnik SDP-a Peđa Grbin nazvao kukavicom jer još nije odredio datum izbora, Plenković je uzvratio kako "netko tko praktički ne postoji na političkoj sceni, mora tako postupati i davati takve izjave" te dodao kako je čak i Bernardić za njega gigant na političkoj sceni.

"Oni više-manje prepisuju ove druge i neke kolumniste i to su po meni neki ljudi koji bi trebali više paziti kako troše novac kojeg su dobili u Saboru", istaknuo je. Na upit je li isplata pomoći umirovljenicima predizborni potez, kako to tvrdi oporba, odgovorio je ironično kako se radi o sedmom predizbornom potezu. "Da, već sedmi predizborni potez, oporba je sigurno u pravu", kazao je, dodavši da je cilj Vlade zaštititi građane i gospodarstvo od vanjskih šokova.

Glavni državni odvjetnik mora moći objasniti što doista radi

S obzirom na to da sutra ističe rok za prijavu kandidata za glavnog državnog odvjetnika, novinari su Plenkovića upitali je li nekome od kandidata dao mig da se kandidira, što je on odbacio. Najvažnija stvar po njemu koju bi kandidat trebao imati je - komunikacijski nastupati. "Taj mora moć hrvatskoj javnosti objasniti što doista radi. Ali ako se to ne komunicira onako kako treba, a pritom se informacije disperziraju privilegiranim medijima i novinarima, onda se stvara neko ozračje, to je katastrofa", rekao je premijer.

Puno je, kaže, bolje ako DORH nastupa komunikacijski tako da tumači koliko naravno može i smije, a uvijek se može i smije, jedan segment onoga što rade. Komentirao je i da su afrička svinjska kuga i 102 državljana u Grčkoj fantastični primjeri političko-medijskog praćenja tema koje izazivaju neku pozornost, ali i da se one nisu riješile same od sebe već zato što je Vlada sustavno, konzistentno, po zakonu, stručno, diskretno, politički i pravno to riješila.

"Dok traje epidemija i dok neki ljudi koji nemaju veze sa svinjogojstvom prosvjeduju svaki dan, onda je to jako velika tema. Kad ju vlada riješi, to više nije tema. Kao i ovi državljani Hrvatski koji su bili pritvoreni u Grčkoj. I ta tema je nestala. Kako je nestala, svi ste se vratili u Hrvatsku. Kad sam ja rekao da su huligani, oni su isto popodne u medijskom prostoru postali naši dečki. Kad su se vratili, onda više nisu naši dečki, nego su huligani", komentirao je.

Ustvrdio je da će se rast plaća sigurno nastaviti. "Naš je cilj da plaće i mirovine rastu, krećemo u realizaciju dviju uredbi, za javni i privatni sektor. I onda će ljudi imati i veće plaće. Rast plaća će se sigurno nastaviti", poručio je Plenković, dodavši da procjene idu prema smanjenju inflacije i tu kamatne stope neće bitnije rasti.

