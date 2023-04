Plenković o Milanoviću: 'Ekstremna štetočina za interese Hrvatske, nastavlja sa šmrkavim tikovima'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković prisustvovao je proslavi Dana Požeško-slavonske županije.

Svečanost je započela polaganjem vijenaca kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima na Trgu 123. brigade, a potom se sastao sa županicom Antonijom Jozić i gradonačelnicima gradova Požeško-slavonske županije.

Spomenuo je kako mu je drago što su u Slavoniji osigurali brojna sredstva vezana za poljoprivredu, socijalnu politiku i gospodarstvo s brojnim projektima.

"Ne znam za prosvjed, ali riječ je o minornoj političkoj stranci koja se osipa, sad su došli na pet do šest zastupnika. Zamolit ću zastupnicima iz te županije, Banožiću, da objasne koliko je dano za Vukovar. Govoriti o spasu Slavonije, nakon što smo mi sve učinili, to mi djeluje deplasirano, kao da se ne prati što se sve učinilo", kazao je premijer komentirajući Domovinski pokret i najavu prosvjeda.

Komentirao je i krčkog suca koji je odgodio ročište zbog zlovolje.

"Sjajan razlog za neodržavanje ročišta", rekao je.

Plenković je istaknuo da su povećali plaće u pravosuđu i da se i dalje vode pregovori s predstavnicima oko novih rješenja.

Političari s "tikovima"

Upitan je o izjavama predsjednika Milanovića, koji je komentirao pritisak na pravosuđe.

"Ja sam mislio da će on govoriti o SDP-ovom gradonačelniku Varaždina, da sam mislio da će govoriti o sortirnici. Zanimljivo je što se o tome uopće nije pričalo. Kada je riječ o SDP-ovim članovima o svemu se šuti, dok je HDZ na svim naslovnicama" te nastavio:

"Što se njega tiče ne slušam što govori, shvatio sam da on govori što hoće jer ima imunitet. Njegova uloga je da se pritisak na pravosuđe ne radi. A to što je on napao suca Vrhovnog suca to je čisti pritisak".

"Ako je riječ o nekome iz njegovoga rata o tome se šuti, ako je u pitanju HDZ, onda se huška i DORH", dodao je.

"Ne bi smio vrijeđati glavnu državnu odvjetnicu, to niti jedan predsjednik ni predsjednica nije radila. Mi smo se na tu bujicu njegovih nebuloznih izjava u tri i pol godine navikli", komentirao je.

"To može samo istinski zavisan čovjek, ono što njega muči govori o meni, a vidim da nastavlja sa tikovima i to šmrkavim tikovima, kad već spominje sindrome", rekao je premijer na izjavu Milanovića da izgleda kao da ima Tourettov sindrom.

Novi kandidat za čelnika NATO-a?

Milanović je i ranije rekao kako bi se premijer trebao očitovati oko špekulacija stranih medija da je kandidat za čelnika NATO-a.

"Je li normalno da se postavlja to pitanje čovjeku tko je toliko dobio uvjerljivo izbore? Ja da odgovaram na špekulacije svaki dan", rekao je te dodao kako ne zna koji to novinari nagađaju.

"Druga stvar je da bi se ja morao očitovati na špekulacije stranih medija i da demantiram druge to bi morao raditi svaki dan. Čovjek koji se pokazao kao takva ekstremna štetočina za nacionalne interese Hrvatske se usuđuje govoriti na način da bi ja trebao zbog nekih špekulacija nepoznatih ljudi, njih demantirati jer sam inače limitiran u zastupanju nacionalnih interesa", rekao je premijer.

"On je mjesecima, najvulgarnije i najprostije vrijeđao Kristijana Schmidta", naveo je Plenković. "Nanosi nam enormnu štetu, da meni netko tako nanosi štetu...no way", dodao je.