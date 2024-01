U Koprivnici je danas otvorena tvornica tjestenine u sklopu grupe Podravka vrijedna više od 14 milijuna eura koju je otvorio premijer Andrej Plenković, a kasnije je bio na sastanku posvećenom Razvojnom sporazumu za sjever na kojem je bio i župan.

Plenković je nakon sastanku rekao da je taj koncept suradnje inspiriran vrlo dobrim iskustvom Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, te da to iskustvo nastoje primijeniti za 5 sjevernih županija.

Za tvornicu tjestenine koju je otvorio rekao je da je to veliki zamah investicijskog ciklusa za ovu važnu prehrambenu kompaniju. "To je prva faza investicija, a druga će biti otvaranje tvornice u Varaždinu, a potom velikog distribucijskog logističkog centra: sve skupa investicija je to od 80 milijuna eura", rekao je premijer.

Novinari su potom postavljali pitanja te su zatražili komentar da će se u bijelom štrajku, odnosno mjerama u upozorenja, u ponedjeljak sucima pridružiti i državni odvjetnici.

"Mi smo Vlada koja je u 2 navrata povećala plaće sucima i državnim odvjetnicima, i to 2019. i 2023. godine. Vlade prije nas - SDP je dva puta smanjivala plaće, i moram priznati da tad nisam vidio ni jedan bijeli štrajk. Povećali smo plaće sucima na sudovima prvog stupnja za oko 583 eura, išlo se i s povećanjima plaće sucima na svim drugim sudovima, ali ne toliko velikim", rekao je Plenković.

Nastavio je da je resorni ministar Malenica ponudio sucima, a onda se to odnosi i na državne odvjetnike, da je Vlada spremna u kratkom roku riješiti pitanje materijalnih prava, koje su oni kao Udruga sudaca stavili na stol.

"To su prava koja trenutno oni kao pravosudni dužnosnici nemaju - oni nemaju pravo na božićnice, dar za dijete, regres, uskrsnicu, preglede, na dodatne troškove kad je riječ o prijevozu. Vlada je to bila spremna ponuditi, ministar Malenica je izračunao kada bi prihvatili tu ponudu Vlade, svatko bi dobio mjesečno oko 110 eura. Uz lanjskih 583 eura to je još 110 eura. U godini dana to je povećanje od skoro 700 eura i to je ozbiljno povećanje plaće. Nisam siguran da ima ljudi u bilo kojem susustavu da im plaća od proljeća do prolježa poveća za 700 eura. Ne znam tko je to doživio. Apeliram na njih da budu malo razumniji, da se dimenzioniraju. Mi smo u završnoj fazi izrade uredbe koja se odnosi na državne i javne službenike, spremni smo na razgovor, ali nikada nismo pristajali na bilo kakve ucjene, pa nećemo ni sada", rekao je Plenković

Na pitanje novinara kako komentira zahtjev i da se pristane na indeksaciju plaća, rekao je da Vlada o tom pitanju mora voditi brigu o široj slici.

"Što bi značilo prihvaćanje koncepta indeksacije za jednu skupinu ljudi koji rade za državu? Kako bi se to reflektiralo na druge? Da pojasnim - razumijem interes sudaca i pravosudnih dužnosnika, oni nemaju sindikat, organizirani su u udruzi. Komunicira se da je sad trenutak jer su uskoro izbori. Ja im poručujem da otpuste svaku nadu da će ucjenom, bijelim štrajkom dobiti ono što žele sada jer misle da su izbori to. Nije trenutak. Mi smo lani povećali plaće, ponudili materijalna prava, pristati na ucjene nećemo", rekao je premijer.

Rekao je da ucjene neće proći ni u jednom sektoru te poručio svima da "smanje malo očekivanja".

"Jer danas Državni zavod za statistiku objavljuje da je prosječna plaća u Hrvatskoj u studenom bila 1208 eura, a medijalna 1030 eura. Kad smo krenuli u mandat 2016., bila je 749, a u kampanji smo rekli da bismo željeli da prosječna plaća u 2024. bude 1000 eura i to smo ostvarili prije dvije godine. Potom je pobrojao što je Vlada napravila posljednje dvije godine kako bi smanjila pritisak inflacije", rekao je.

Nakon što je još jednom pobrojao što su sve suci dobili i što im Vlada nudi, upitao je: "Što je alternativa? Da ni to ne dobiju." Dodao je i da bijeli štrajk može biti i 10 godina.

o "Lex AP"

Novinari su potom postavili pitanje o "Lex AP", na što je on rekao: "Ne znam što je to."

Novinari su ustrajali da se rade izmjene Kaznenog zakona za koje neki navode da se rade kako bi se zaštitili ljudi HDZ-a, a da je predsjednik Zoran Milanović najavio da će svakog pomilovati tko bude osuđen po tom zakonu.

"Super, on osim što proziva ljude što su po seksualnoj orijentaciji, što je izvrijeđao Nizozemsku i prekrio sve što je bitno, on sad praktički poziva ljude da ne poštuju zakon jer će on nekog pomilovati. Ok, al dok ih ne pomiluje, bit će neke druge odluke. Da biste nekoga pomilovali, neko ga mora prvo osuditi. I optužba kaže da je to zastrašivanje novinara. Ovo je sada napor političkih protiv", odgovorio je.

Rekao je da je glavni predmet izmjene zakona strože kažnjavati nasilnike. "Uvodimo djelo femicida. Imate jučer u Saboru manipulativan pristup oporbe koja želi reći da se Vlada skriva iza strožeg kažnjavanja nasilnika nad ženama. Kako se to nisu sjetile lijeve vlade, kako se nisu usudili ratificirati Istanbulsku konvenciju? Pljeskali su kad smo je ratificirati, ali nisu se oni usudili. Što nisu uveli femicid? Nisu imali političke volje", rekao je.

Potom je rekao da se kroz izmjene zakona želi spriječiti ono što je postalo standard u Hrvatskoj - da se nekoga unaprijed žigoše zbog toga što se prije početka postupka stvara slika da je netko kriv.

"Nije normalno da jedan uski privilegirani krug ljudi manipulira tim informacija i koristi ih i za desete ciljeve koji nemaju veze s dokaznim materijalom. Mi želimo da se takva loša praksa izmijeni". rekao je Plenković.

O problemu krijumčara migranata

Za policiju je rekao da se može nositi s problemom krijumčara. "U prošloj je godini uhićeno 1880 krijumčara, a ove godine već 90-ak njih", rekao je i dodao da je riječ o ozbiljnim krijumčarskim mrežama.

O nogometu

Na pitanja o tome za koga navija, Plenković kaže kako navija za Hrvatsku, a politički, očekivano, za HDZ.