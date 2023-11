Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Bjelovaru je sudjelovao na obilježavanju XIV. zajedničke proslave svetog Huberta, zaštitnika lovaca i lovstva. Uz predsjednika Vlade tamo je i ministar Radovan Fuchs.

"22 hrvatska državljana koji su željeli napustiti Pojas Gaze su to i uspjeli", rekao je premijer i zahvalio svima koji su sudjelovali u postupku. "Tijekom dana bit će postupak povratka."

Što se tiče neslužbene informacije da je poginuo jedan hrvatski državljanin, rekao je:

"Još uvijek se te informacije provjeravaju, nemamo pouzdana saznanja koja bi mogli potvrditi, naši diplomati su u punom intenzivnom radu, ali osim onoga što je ministar jučer rekao, nemam novih informacija."

Odgovorio je na pitanje o plakatu za Dan sjećanja u Vukovaru.

"Vlada je predložila Saboru 18. 11. kao Dan sjećanja na Vukovar. Nije mi jasno po kojoj političkoj logici nakon niza godina dobre suradnje, najednom iz optike gradonačelnika Vukovara koji je do jučer bio u HDZ-a, sad je Tomo Medved ukrao kolonu Vukovarcima. Nije mi to jasno. Penava je s druge strane pokazao veliko nepoštovanje prema državi jer je poslao pismo Medvedu, a nije došao na sastanak Vijeća za domovinski pijetet. Jesu li oni nedostojni njegovog društva? Poruku šalje ministru, to je neprimjereno i ne mogu to drugačije nazvati nego politizacijom Dana sjećanja i Vukovara kao simbola. 18. studenog je iznad bilo koga. Dobra je odluka Vijeća da se napravi drugi plakat, da je Vukovar grad posebnog pijeteta. Ne znam zašto se to sad mijenja", kaže premijer.

Na pitanje hoće li ove godine s njima u Vukovaru biti i Zoran Milanović, Plenković odgovara da je svatko dobrodošao.

Premijer je komentirao i inflaciju te kazao kako su pokazatelji odlični.

"Realan je rast plaća veći nego realan rast inflacije. Imamo puno pozitivnih okolnosti. Dizel će ići malo dolje, benzin će ostati isti na sjednici Vlade u ponedjeljak", rekao je Plenković.

Prokomentirao je i pokušaj poljupca ministra Grlić Radmana s njemačkom ministricom:

"Nisam to nikako doživio. Mislim da je on to sam objasnio, očito je bio neki nesporazum."

POGLEDAJTE VIDEO: Iz pakla rata pobjeglo 22 Hrvata, u Kairu su. U jednom od stravičnih udara na Gazu poginula hrvatska državljanka