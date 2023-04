Plenković o utjerivačima dugova: 'Mora se utvrditi kako je došlo do curenja podataka i zašto'

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković dao je u ponedjeljak izjavu za medije.

"Unatoč usporavanju svjetske ekonomije, ova bi godina trebala biti bolja, to očekujemo i u Hrvatskoj. Paket Vlade od 1,7 milijardi eura ciljano štitimo građane, reguliramo i cijenu struje, cijenu plina", istaknuo je premijer.

Rekao je i da je broj zaposlenih veći nego prije 30 godina, a kad se to kombinira s kreditnim rejtingom, kaže da možemo izraziti zadovoljstvo.

O novom Zakonu o osobnoj asistenciji

Najavio je i da će ministar Marin Piletić ovaj tjedan predstavit Zakon o osobnoj asistenciji. Izdvaja se 20 milijuna eura za oko 4000 korisnika. "Novim Zakonom proširuje se na 14 tisuća, a 20 milijuna eura postaje 156 milijuna eura, dakle ogroma izdvajanja. Velika većina udruga je zadovoljna sa sadržajem zakona. Ako ima nekih pitanja, nekih ideja, to će se riješiti u zakonskoj proceduri", zaključio je premijer.

Posjet Sloveniji i rejting stranke

Najavio je sutra odlazak u Sloveniju, govorit ćemo o odnosima Hrvatske i Slovenije. Za rejting HDZ-a od 30,4 posto rekao je da je to ohrabrujući signal i da govori o visokom stupnju povjerenja građana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O utjerivačima dugova

"Što se tiče te teme, danas je Ministarstvo financija dalo izjave. Donesen je zakonski okvir na razini EU krajem 2021. godine. Vrijeme za transponiranje tog okvira je kraj ove godine. Ministarstvo sve radi prema planu. Što se tiče o curenju podataka, neke druge institucije imaju te ovlasti, pa neka utvrde kako se to dogodilo. Nadležna tijela moraju utvrditi kako se osobni podaci koriste, kako je došlo do curenja, zašto... Neka se očituju tijela koja su nadležna za to", izjavio je premijer.

Osvrnuo se i na pojeftinjenje goriva.

Na telefonskoj sjednici Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata i novi cjenovni režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje, počevši od utorka, 28. ožujka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Time benzin postaje jeftiniji za 1 cent po litri, a dizel i plavi dizel za 6 centi. Cijena ukapljenog naftnog plina (UNP) i za spremnike i za boce bit će niža za čak 0.13 EUR/kg, tj. za 98 lipa.