Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem gdje je komentirao predsjednika Zorana Milanovića koji je nešto ranije danas komentirao objavu Darka Milinovića, nekadašnjeg ministra zdravstva koji se usporedio s Damirom Habijanom. Pritom je Milanović izjavio: "To su pitanja osobne intime, nekakvih osobnih opredijeljena i zadatosti, jel netko gej il nije ili šta je. Htio ga je kaštigati zato što je gej. U tim stvarima ne sudjelujem. Pa Habijan je gej. Pa to je kako da kažem… Nije čovjek u ormaru, živi normalan život."

Plenković je na sve o rekao: "Zamislite da ja sada krenem govoriti tko je od političara i novinara govoriti koje seksualne orijentacije. Vjerojatno bi ovi siti ponosno proglašavali staljinistom, Vučićem, diktatorom, faraonom, najdivljijim i najnekulturnijim čovjekom i slično. Što će se sada dogoditi, sada će oni svi šutjeti kao što su šutjeli kada je Milanović novinara N1 nazvao političkim agitatorom. Ponovno dvostruki standardi, moraju svi vidjeti te dvije Hrvatske. Milanović je očito završio plandovanje od mjesec dana i sada će malo pljucat po onima koji su radili i izgovarati stvari na koje će se smijati lijeva politička scena. Da je obrnuto, to bi sada pljuštalo od naslova, pisalo bi se u Bruxelles itd. Većina vam je ljudi skroz kul i normalna i oni će to tako vidjeti", zaključio je Plenković.

Osvrnuo se i na Milanovićeve tvrdnje da je zapikirao mjesto Charlesa Michela u kojoj tvrdi da je on čuo da "NATO krugovi bruje da on želi biti glavni tajnik NATO-a i da želi naslijediti Stoltenberga".

"Imate narativ oporbe koji osam godina govore da idem u Bruxelles. To govori da se bave tračevima. Ja se s njim ne družim, on (Milanović op.a) hrani se tračevima, i osim njega to se nigdje nisam čulo, ni u jednom europskom mediju. Oni i ovi iz MOST-a, samo gledaju kako da nas se riješe. Kada već ne mogu putem Bezuka koji puca na nas, i na izborima - onda kažu 'hajde da te se riješimo u Bruxellesu'", rekao je Plenković.

Potom je nastavio: "Ja mislim da je Milanović jako opterećen čovjek. On je prepametan da bi ovako nešto učinio slučajno.

Uz Milanovića komentirao je i aktualne prilike u Slavoniji: "Broj projekata koji je realiziran je toliko velik da Slavonija izgleda osjetno drugačije. Rekli smo i ovdje da nećemo koridor VC5 napraviti kao brzu cestu nego kao autocestu i to će sada biti europski koridor, pa smo otvorili regionalni centar za voće i povrće da naši poljoprivrednici mogu pohraniti svoje proizvode, tu je najvažniji projekt zdravstva, a to je novi KBC Osijek. Ja sam vidio te nacrte, to izgleda stvarno impresivno", rekao je premijer. Odgovorio je i na pitanje o niskim plaćama u Slavoniji i iseljavanju stanovništva te dodao da i drugi dijelovi dobivaju obnovljene bolnice, a najavio je i da će Zagreb dobiti cijeli niz novih bolnica nakon obnove od potresa. Rekao je da plaće rastu u cijeloj zemlji i da je napredak očit.

