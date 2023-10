Plenković: 'Ovo što Milanović radi je obijest'. Brani svoju suprugu: 'To mi je marketing, super izgleda'

Premijer Andrej Plenković je nakon sastanka parlamentarne većine stao pred novinare i potvrdio da je iz Izraela do sada evakuirano 69 Hrvata, a da bi se danas trebalo vratiti u Hrvatsku njih još 100. Za sada nema podataka da je itko od Hrvata ozlijeđen ili ugrožen u sukobima između Izraela i islamističke organizacije Hamas.

Dotaknuo se opet Zakona o izbornim jedinicama oko kojeg se zadnjih dana podigla poprilična bura u javnosti. Komentirao je predsjednika Zorana Milanovića i njegovo potpisivanje zakona te rekao da je ono što je Milanović učinio "čista obijest".

“Svi smo u koaliciji osupnuti komentarima. Jedan komentator je napisao “neka je”, kao da je to nešto dobro i pametno. To je zlonamjerno, kreira kulturu opstrukcije i sprečavanja Sabora… Ustav kaže osam dana, ne kaže osmi dan. To je nova praksa s kojom se susrećemo, to ističem da ne bi sigurno u javnosti prevladala linija ‘to je ok, ostavili su mu malo dana’. Ne nisu, ostavili su mu dovoljno dana”, tvrdi premijer.

Novinari su ga pitali da prokomentira napise Nacionala o njegovoj supruzi i zapošljavanju njezine prijateljice.

Tekst je nazvao klasičnim primjerom manipulacije i vrhuncem neprofesionalizma u cilju počinjenja političke štete.

Nacional piše kako na temelju snimljenih razgovora u aferi Vjetroelektrane postoje možda indicije da se supruga hrvatskog premijera Ana Maslać Plenković uplela u zapošljavanje svoje prijateljice.

To je primjer onoga što sam govorio, zlorabljenje transkripata iz različitih kaznenih postupaka, kazao je Plenković nakon sastanka parlamentarne većine.

"Zato se ide u izmjene Kaznenog zakona kako bi se to barem djelomično spriječilo", rekao je..

Članak je nastao, dodao je, na način da je netko od aktera tko ima uvid u predmet i ima transkripte iz tajnih praćenja doturio to medijima.

"Taj mali tračeraj onda postane naslovnica jednog tjednika s ciljem počinjenja neke političke štete, nitko nije kontaktirao navedene osobe ni mene niti moju suprugu", rekao je Plenković istaknuvši kako je riječ o najvećem mogućem neprofesionalizmu, lažima, manipulacijama i sramoti.

Kaže da su on i supruga vrlo diskretni, da je korist od teksta u Nacionalu nikakva, a šteta samo njemu.

"Ja ne želim društvo u kojem su ovakve stvari stalna praksa, laž do laži, manipulacija do manipulacije, i zato je itekako ispravno ići u izmjene Kaznenog zakona. Meni je to marketing, supruga mi super izgleda na slici, ali ovo što piše unutra je vrlo zlonamjerno", zaključio je Plenković.

Napomenuo je i da je jedna gospođa u tekstu završila "ni kriva ni dužna".

