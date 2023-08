Plenković potpisao prijedlog kandidata za ravnatelja VSOA-e. Sad je na potezu Milanović

Premijer Andrej Plenković danas je potpisao prijedlog kandidata za ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, potvrdili su to iz Vlade u prioćenju. Vijest stiže samo dan nakon što smo ekskluzivno objavili da su se on i predsjednik Zoran Milanović usuglasili oko kandidata za šefa VSOA-e, no priča je opet bila zapela.

"S obzirom na to da 10. kolovoza ove godine ističe Odluka o privremenom ovlaštenju brigadiru Anti Kujundžiću za koordinaciju poslova u VSOA-i, predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je potpisao prijedlog kandidata za ravnatelja VSOA-e i uputio ga predsjedniku RH na supotpis", istaknuli su sada iz Vlade.

Prijedlog je poslan predsjedniku Milanoviću nakon što je u jučerašnjem priopćenju iz njegovog Ureda potvrđeno da je kandidat za ravnatelja usuglašen. Iz Banskih dvora poručuju kako u ovom trenutku ne vide nikakve prepreke za imenovanje ravnatelja VSOA-e, a na potezu je sada predsjednik Milanović.

Idući korak je sazivanje sjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora koji daje mišljenje o kandidatu, zaključili su iz Vlade.

Vlada je srijedu priopćila da je krajem prošlog tjedna predložila dva nova kandidata za ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) kako bi se mogla osigurati njezina puna funkcionalnost, a da predsjednik Republike ucjenjuje i blokira izbor.

Ured Predsjednika izvijestio je u srijedu da je postignuta suglasnost oko imenovanja čelnika na otvorena i nepopunjena zapovjedna mjesta u OSRH. Ministarstvo obrane reagiralo navečer na priopćenje Ureda predsjednika, istaknuvši da imenovanje ravnatelja Vojno sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) ni na koji način ne može biti uvjetovano imenovanjem na druge dužnosti u Hrvatskoj vojsci.

POGLEDAJTE VIDEO: 12 dana imaju predsjednik i premijer za dogovor oko VSOA-e. Doznajemo kada možemo očekivati dogovor i je li Vlada promijenila ploču