Plenković potvrdio da neće uvesti porez na nekretnine: 'Da smo htjeli, odavno bi to učinili'

Na današnjem Aktualnom prijepodnevu u Saboru, premijer Andrej Plenković odbacio je mogućnost uvođenja poreza na nekretnine te poručio kako bi to već bilo uvedeno u izbornom programu da je mislio.

"Nije smisao registra kućanstava uvođenje poreza na nekretnine, da smo to htjeli uvesti - to bismo rekli u izbornom programu, to nije opcija, to je neki nesporazum' rekao je Plenković na upit Davorka Vidovića o najavljenom registru stanova, a što je povezao s mogućem uvođenjem poreza na nekretnine.

Plenković je naglasio da je cilj imati modernu, digitaliziranu, povezanu javnu upravu, a registar obitelji, stanovništva i kućanstava je alat koji će dati realnu sliku o nama samima i omogućit da mjere da budu preciznije i pravednije nego su sada.

Vezano za Peterokemiju, ministar gospodarstva Davor Filipović naveo je da je Vlada donijela odluku kojem se daje suglasnost da turska grupacija preuzme većinski udio Petrokemije te da su stvorene pretpostavke za daljnja ulaganja i proizvodnju.

"Očekujemo od novih investitora, koji su dobrodošli , čim prije pokretanje proizvodnje i u tome će imati našu punu podršku", poručio je.

Ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Šime Erlić istaknuo je da će EU fondovi pomoći u razvoju i da dostignemo najrazvijenije članice EU.