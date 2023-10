Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovat će danas svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 20. obljetnice Didakovih dana, u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Nakon toga predviđena je izjava za medije na kojoj bi Plenković mogao nastaviti novu rundu čašćenja koju ima s predsjednikom Milanovićem.

Osvrnuo se na brutalne borbe koje se vode u Izraelu i napade militantske islamističke organizacije Hamas.

"Snažno smo osudili terorističke napade Hamasa. Smatramo da je to (napadi op.a.) loš potez koji će donijeti destabilizaciju stanja. Ovo su brutalni napadi gotovo pa i za tu regiju bez presedana. Što se tiče hrvatskih državljana, službe su u kontaktu s Veleposlanstvom. Tamo su i hodočasnici, i turisti i Hrvati koji žive tamo", otkrio je.

Grupa od oko 50 Hrvata je poletjelo prema Beču, dok bi druga skupina trebala stići sutra.

"Vodit ćemo brigu o hrvatskih državljanima. Za sada se nikome od njih nije dogodilo ništa, ali pratit ćemo situaciju", poručio je premijer.

Dotaknuo se predsjednika Milanovića i nedavnih izjava vezano uz potpisivanje Zakona o izbornim jedinicama.

"Vidio sam da on ima jako puno vremena i da prati do u detalje nastupe, replike i rasprave mene i zastupnika za vrijeme saborskih rasprava. To mi je drago, znači da ima puno vremena i da njegova lijenost nadopunjena s namjerom da ne potpiše Zakon o izbornim jedinicama u roku je ne samo presedan, to dosad nije napravio ni jedan predsjednik. Dok je on bio premijer, predsjednik Josipović je 13 puta potpisao zakone koje je njegova većina usvajala u Saboru u roku manjem od 8 dana - dakle pet, četiri ili tri dana jer je svaki put jedan od tih zakona imao precizan datum stupanja na snagu. Dakle to nije šlamperaj, nego zakonodavna praksa", poručuje.

Na Milanovićevu izjavu da on nije smio potpisati, Plenković kaže da je situacija bila suprotna.

"Naprotiv, članak 80. Ustava kaže da predsjednik u roku od 8 dana promovira zakon. To je njegovo pravo, ali je taj rok od 8 dana maksimalan. Nigdje ne piše u Ustavu da ga ne smije potpisati prvi dan. A najvažnija stvar - bio je jedan takav slučaj s Kolindom Grabar-Kitarović gdje je ona potpisala Zakon. Jedan put se dogodilo u mandatu Oreškovića, u našem mandatu je bilo 4 ili 5 situacija, ali zadnje su bile u lipnju kad je Sabor 28.6. donio Zakon o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 1. srpnja. Tada mu nije bio problem potpisati", tvrdi premijer.

Objasnio je kronologiju donošenja Zakona pa Milanovuću poručio da laže.

"Zašto je zakonodavac želio da ovaj zakon stupi na snagu 1. listopada? Jer je Ustavni sud ukinuo raniji Zakon s 1. listopadom. Želja je bila da nemamo pravni vakuum i da novi Zakon o izbornim jedinicama stupi na snagu kada stari prestaje važiti. To je racionalno promišljanje. Zakon je išao u javno savjetovanje i prošao dva čitanja u Sabora. Nikakva hitna procedura niti išta što bi upućivalo da, kako on kaže, pazi da ne bi HDZ nešto… Nije ništa napravio HDZ, odluka je Ustavnog suda, prilagođen je temeljnom pravilu da jedan glas vrijedi isto u svakoj izbornoj jedinici. Usvojen je na vrijeme, dapače, VVlada je taj Zakon na čitanje uputila 31. kolovoza. Sabor po Ustavu redovno zasjeda od 15. rujna, imali su raspravu i u ta dva tjedna odlučili su kad će imati dovoljan broj zastupnika za glasanje koje su održali na vrijeme", rekao je i dodao da Milanovićev teza da nije smio potpisati ne drži vodu.

"To je apsolutna laž. On voli lagati, očito da laže", rekao je.

Dotaknuo se jučerašnjih Milanovićevih komentara oko bilance, pa rekao da je postao predsjednik zahvaljujući Miroslavu Škori. Odnosno, da je Škoro odnio pola glasova koji su mogli ići tadašnjoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović.

"Vidim da se ulovio bilance, jučer je o tome počeo ničim izazvan govoriti i optužio našu Vladu da smo najgori u Europskoj Uniji. Nije mogao izabrati ljepšu temu za mene kao premijera koji ga je porazio na parlamentarnim izborima 2016., a on nije čestitao. Za razliku od njega čija je bilanca ovakva - za to što je on dobio izbore najzaslužniji je Ivo Sanader i DORH koji ga je procesuirao. I dobio je izbore s većinom koja je bila veća nego naša, ali u izvanrednim okolnostima. Međutim, već je iduće izbore odigrao egal. Postao je predsjednikom ponajviše zahvaljujući Miroslavu Škori čija je kandidatura bila kula od karata. Medijski stvorena, simpatičan pjevač, malo domoljublja, malo opstrukcija unutar dijela HDZ-a", tvrdi.

Osvrnuo se na druge strateške poteze Milanovića tijekom ovog predsjedničkog mandata pa kazao da ovaj posljednji vezan uz Zakon o izbornim jedinicama ima za cilj političku opstrukciju.

Novinari su ga pitali za Anušića i intervju u kojem je rekao da je nezadovoljan što je Frane Barbarić i dalje član HDZ-a te da šteti stranci aferom "Plin za cent", na što je predsjednik odbrusio da je to mogao reći na sjednici Predsjedništva.

"Anušić je mogao doći na jedno od Predsjedništva HDZ-a zadnjih pet tjedana. Otkad je ljeta nisam ga vidio ni jednom na Predsjedništvu. Ako imaš nešto za reći, onda ima svakog ponedjeljka priliku", poručio mu je.

Na pitanje misli li da Barbarić radi štetu HDZ-u ilegalnom gradnjom na Hvaru, Plenković je rekao da mu je više puta poručio da mora to pravno riješiti, a očekuje da se oko svega očituje i on sam.

Budući da je od afere s HEP-om prošlo više od tri mjeseca, novinari su ga pitali što će s time biti i hoće li to riješiti.

"Hoćemo, ali sigurno nećemo kad to netko drugi hoće", odbrusio je premijer koji tvrdi da ne brani Barbarića, iako ga nije sankcionirao.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković: 'Prvi Hrvati evakuirani iz Izraela, dio njih treba sletjeti u Beč'. Bocnuo Milanovića: 'Voli lagati'