bizarno Pleternica dala 20 milijuna kn za novu srednju školu. Iz Ministarstva poručuju: 'Ona ni ne postoji'

Foto: Davorin Višnjić/Pixsell/034portal.hr

Dvije srednje škole s pet razrednih odjeljenja nastavu godinama održavaju u prostorima osnovne škole. Grad je dao novac da im se uredi prostor da se one presele, no resorno ministarstvo odbija dati za to dozvolu jer se radi o podružnicama srednjih škola iz Požege