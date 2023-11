Po zakonu mu prijeti kazna do 15 godina zatvora, no pitanje je hoće li uopće biti osuđen...

Prema zakonu, za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, u kakvoj je sudjelovao bivši ministar obrane Mario Banožić, predviđena je zatvorska kazna od tri do 15 godina zatvora, no ako je nesreća izazvana iz nehaja predviđena je kazna od jedne do osam godina zatvora.

U policijskom priopćenju se objašnjava kako je očevidom utvrđeno da je Banožić ''krećući se iz smjera Vinkovaca u smjeru Županje, obavljao radnju pretjecanja s lijeve strane teretnog vozila koje se ispred njega kretalo u istom smjeru, a da se nije uvjerio da to može učiniti na siguran način ne ometajući promet iz suprotnog smjera''.

I dalje nije jasno je li Banožić u trenutku izazivanja prometne nesreće imao alkohola u krvi, što pokazuje u medijima objavljena preslika nalaza medicinsko-biokemijskog laboratorija vinkovačke bolnice, ili nije, kako tvrdi Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru.

Prema objavljenoj preslici nalaza Marija Banožića, kod sada već bivšeg ministra ustanovljena je koncentracija od 0,21 promila alkohola u krvi.

Vukovarsko Županijsko državno odvjetništvo priopćilo je u utorak da je ''uvidom u izdane naloge i dokumentaciju s točnim datumima i vremenima izuzimanja potrebnih uzorka u Općoj bolnici u Vinkovcima, kod osumnjičenog 44-godišnjeg vozača osobnog vozila u trenutku prometne nesreće, nije utvrđena prisutnost alkohola ili prisutnost droga, psihotropnih tvari ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti osumnjičenika''.

Prema članku 227. Kaznenog zakona, za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom predviđena je zatvorska kazna od tri do 15 godina zatvora, no ako je nesreća izazvana iz nehaja, onda je predviđena kazna od jedne do osam godina zatvora.

Isti zakon u stavku 226. predviđa sankcioniranje obijesne vožnje u cestovnom prometu. Prema tom stavku, prometna nesreća sa smrtnim ishodom tretira se kao počinjenje nesreće ili krivnje iz nehaja, ali samo ako počiniteljeva koncentracija alkohola u krvi ne prelazi 1,5 promila.

''Sudionik u cestovnom prometu koji iz obijesti teško krši propise o sigurnosti prometa vozeći u stanju nesposobnosti za vožnju izazvanoj trošenjem alkohola uz koncentraciju od najmanje 1,50 grama po kilogramu alkohola u krvi, ili droge ili psihoaktivnih lijekova, ili vozeći u zabranjenom smjeru, ili pretječući na nepreglednom mjestu kolonu vozila, ili vozeći brzinom koja prelazi 50 kilometara na sat iznad dopuštene u naseljenom mjestu ili području s naznačenim ograničenjem brzine, izazove opasnost za život ili tijelo ljudi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine'', stoji u Kaznenom zakonu.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da profesionalni vozači, instruktori vožnje i mladi vozači ne smiju upravljati vozilom ako u organizmu imaju alkohola ili opojnih droga. Svi ostali vozači smiju imati do 0,5 promila alkohola u krvi za vrijeme upravljanja vozilom.

Smijenjeni ministar Mario Banožić izazvao je u subotu ujutro prometnu nesreću u kojoj je poginuo 40-godišnji Goran Šarić iz Privlake.

Nesreća se dogodila u jutarnjim satima na državnoj cesti DC-55 na izlazu iz Vinkovaca prema Županji u trenutku kada je Banožić u osobnom automobilu krenuo u pretjecanje teretnog vozila, ne uvjerivši se prethodno da to može učiniti na siguran način dok je iz suprotnog smjera nailazilo kombi vozilo kojim je upravljao Šarić.

