Mislav Šepić odnio je pobjedu u sedmoj sezoni 'Života na vagi' s 46,1 posto izgubljene tjelesne mase, a otkrio je zašto je mislio da nema šanse da pobijedi. Osvrnuo se i na pokazivanje emocija na što ga je upozorio trener Edo i progovorio je o promjeni koju je doživio u showu.

Jesi li razmišljao o pobjedi u trenutku kada si se prijavio na ovaj show?

Jesam. Kada sam se prijavljivao, imao sam u glavi pobjedu i mislio sam da bih mogao daleko dogurati. Međutim, kada sam ušao u show i odradio prvi trening, mislio sam da ipak nema šanse za to. Trebalo mi je pola showa da uopće pomislim da bih mogao ući u finale.

Zašto si tako mislio?

Pa zato što kada sam odradio prvi trening, vidio sam da ima puno kandidata koji su u boljoj fizičkoj formi od mene i taj trening je bio toliko naporan da sam ja u tom trenutku pomislio otići doma čim trening završi. Ali onda kada je završio trening mislio sam da neću ja prvi doma, mislio sam da ću drugi put i tako sam išao iz dana u dan.

Kad si promijenio mišljenje?

Breaking point se dogodio kada sam imao situaciju s Edom. Ja sam dosta tvrdoglava osoba i kada sam s Edom imao konflikt, onda sam odlučio pokazati i sebi i njemu da ja mogu bolje i jače i tada sam krenuo na najjače.

Kako ste riješili tu situaciju?

Edo i ja smo nakon te situacije to odmah riješili. On se meni ispričao više puta i pred kamerama i iza kamera tako da smo mi to jako brzo riješili. On je po meni malo burno reagirao, ušao je i u moj osobni prostor i meni je to zasmetalo pa sam reagirao tako kako sam reagirao. Točnije, otišao sam s treninga, ali sve smo to kasnije riješili. Na kraju je dobro da se ta situacija dogodila jer da se nije dogodila ne znam bi li se dogodio taj klik. Jer to je bio taj presudan klik koji me natjerao da radim bolje i jače.

Edo ti je rekao da moraš više pokazivati ljutnju i slične emocije. Hoćeš li ih sad više pokazivati?

Ja inače ne pokazujem emocije. Kada mi nešto smeta, ja to kažem. U showu mi ništa nije toliko smetalo i nitko me nije izbacio toliko iz takta da bih ja sad to toliko pokazivao i nisam jednostavno imao potrebe za tim. Ja sam takva osoba, ne mogu se promijeniti, meni to odgovara i tako živim. Tako da na taj način me nije promijenilo. Naučio sam neke druge stvari u showu. A što se tiče ljutnje, ona je ostala onakva kakva je bila i prije. Ja jednostavno nisam osoba koja će vikati, koja će u trenutku reagirati. Jednostavno pokušavam sagledati situaciju iz više kuteva pa tek onda reagirati, a pogotovo prema osobama koje su mi nepoznate. Da mi netko vani bude bezobrazan i opsuje mi, ja bih samo prošao pored njega i ne bih ulazio u konflikt s tom osobom jer smatram da nije vrijedna moje pažnje.

Jesi li oduvijek bio takav?

Nisam bio oduvijek takav nego se to promijenilo u zadnjih desetak godina. Nekako me životno iskustvo tome naučilo – da se ne trebam zamarati glupostima.

Što si promijenio kod sebe tijekom showa?

Smatram da sam se dosta naučio zauzeti za sebe. I mislim da uopće nisam bio svjestan koliko sam imam neku moć, da je moguće ostvariti ono što naumim. Nisam imao toliko povjerenja sam u sebe sve dok nisam postao pobjednik ovog showa. Sada sam shvatio da kada nešto zacrtam, kada imam neki cilj, mogu ići do kraja.

