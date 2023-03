Pobuna u Varaždinu: 'Povratak učenika u škole je ishitren, a matura u lipnju nepotrebno isforsirana'

Varaždinska županija smatra da je povratak učenika nižih razreda u školske klupe 11. svibnja ishitren te predlažu školu na daljinu za sve do kraja nastavne godine uz uvjet da Vlada omogući jednom od roditelja boravak s djetetom kod kuće, uz zadržavanje svih svojih radnih prava.

Kazao je to u ponedjeljak na konferenciji za novinare zamjenik župana Reformist Tomislav Paljak zamjerajući što se osnivače škole, među kojima je i Varaždinska županija, osim za tehničku podršku, još od 14. ožujka, nije konzultiralo ni za što vezano uz provođenje škole na daljinu.

„Bila je to jednostrana komunikacija i ministričin monolog. Kako je virtualna nastava odmicala, potpuno je razotkrila svo ministričino nesnalaženje, dezorganiziranost, dezorijentiranost i nesposobnost Ministarstva znanosti i obrazovanja u donošenju bilo kakvih konkretnih odluka, a to je ono što nam treba“, kazao je Paljak.

Rezultati ankete Ministarstva različiti od onih u anketi učitelja

Naglasio je i kako se rezultati ankete Ministarstva razlikuju od onih u anketi koju su proveli sami učitelji.

„Njih 80 posto tvrdi da je prepušteno samima sebi u planiranju i provedbi nastave na daljinu. Samo u 11,3 posto je potpuno ili uglavnom zadovoljno podrškom koju im pruža Ministarstvo, dok 92 posto učitelja za nastavu na daljinu ulaže više energije i vremena nego za redovnu“, rekao je Paljak.

Ustvrdio je da se natjecanja mogu provesti online, na županijskoj pa na državnoj razini.

„Ako se organizira matematička olimpijada online, s koje imamo srebrnu europsku medalju, onda se može provesti i unutar Hrvatske“, rekao je zamjenik varaždinskog župana.

Paljak je kazao i da se Ministarstvo skriva iz epidemiološke struke ta da su još uvijek otvorena brojna pitanja oko povratka učenika nižih razreda u osnovne škole 11. svibnja.

„Tko će djecu zaštiti od stigmatizacije ako kojim slučajem iz njihove obitelji dođe do proboja virusa u škole? Hoće li u tom slučaju biti odgovorni ravnatelji škola ili naprosto samo virus, kako je rekao doktor Capak“, upitao je Paljak dodavši da ovakav povratak u škole „nije nastava, nije čuvanje djece, nego maltretiranje učenika i učitelja“.

Varaždinska županija smatra da bi se škola na daljinu trebala produžiti za sve do kraja nastavne godine, a Vlada bi trebala omogućiti jednom od roditelja boravak s djetetom kod kuće, uz zadržavanje svih svojih radnih prava.

U Varaždinskoj županiji u nižim razredima osnovne škole je 4759 učenika. Paljak je dodao da su napravili anketu na uzorku od 3134 roditelja.

„67 posto roditelja izjasnilo se da neće slati u školu, 26 posto da hoće, a 7 posto nije tada bilo sigurno. To je zanimljivo jer naša županija ima najveću zapošljivost obaju roditelja u Hrvatskoj, pa bi onda tu i potreba za zbrinjavanje djece bila najočitija“, rekao je Paljak.

Matura u lipnju nepotrebno isforsirana

Komentirajući državnu maturu, Paljak je rekao da ni ravnatelji, ni javnost, ni roditelji, ni maturanti ne znaju kako će polagati te da je matura u lipnju nepotrebno isforsirana i prestresna. Predložio je rješenje kojim će se rezultat mature za upis na fakultete dobiti algoritmom ponderiranih podataka zaključenih ocjena u školi.

„Oni se onda korigiraju faktorom povijesnog, to je uzorak u zadnjih sedam godina koji postoji u našoj bazi, u omjeru podudaranja internog, to su zaključene ocjene, i vanjskog vrednovanja, a to je povijesni rezultat mature. Za svaku pojedinu školu u Republici Hrvatskoj i svi bi bili u jednakoj poziciji“, zaključio je zamjenik varaždinskog župana.