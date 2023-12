Veliko finale megapopularnog glazbenog showa 'Superstar' upravo je počelo! Ispred nas je četvero kandidata: Hana Ivković, Petar Šegedin, Toni Peruško i Dino Miklaužić koji jedva čekaju pokazati ono najbolje od sebe, u nadi da će baš oni osvojiti prestižnu titulu prvog hrvatskog Superstara, kao i nagradu od 50.000 eura.

Do sad, imali smo priliku pratiti njihov trnovit put, koji se sastojao od uspona i padova, ali i brojnih emocija. Vidjeli smo sreću, uzbuđenje, velika prijateljstva koja su se stvorila u šou, ali i poneku suzu zbog neostvarenog sna. Od stotinu kandidata koji su pokušali izboriti glavnu nagradu, ostalo ih je samo četvero, ali ipak, pobjednik može biti samo jedan.

Nastup Hane Ivković

Hana Ivković

Treći večerašnji nastup pripao je Hani Ivković, koja je uoči večeri izjavila kako je do finala uspjela razviti samopouzdanje koje ranije nije imala, a za današnji nastup nada se da će biti bolji od prethodnog, jer njezini se snovi sada "napokon ispunjavaju". Njezinu samouvjerenost dokazuje i današnji odabir pjesme, za koju je izabrala svevremenski hit Mariah Carey i Whitney Houston "When You Believe".

Visoke tonove Hana je, kao i obično, odlično izvela, a od samog nastupa napravila je scenski spektakl. Nježna izvedba rasplakala je Niku Turković, koja ju je odmah upitala "Hanice, što ti nama radiš?" Nika je objasnila koliko je zahtjevna pjesma koju je Hana izabrala, a njezina izvedba ju je "kompletno kupila". Ništa lošije komentare Hana nije dobila ni od Severine, koja je nastup ocijenila kao "savršen". Također, primijetila je kako se Hana tresla dok je pjevala pjesmu, ali u njezinom glasu trema se nije čula.

"Tiha voda brege dere", komentirao je Miletić, a Tonči, koji je dugo čekao da dođe do riječi, rekao je kako je kod Hane posebno dobra njezina staloženost i smirenost. "Ne znam tko će pobijediti, ali ti si zaslužila nagradu za hrabrost", zaključio je.

Nastup Tonija Peruška

Nakon Petra, na pozornicu je samouvjereno stao Toni Peruško s rock 'n' roll hitom 'Rebel Yell' autora Billyja Idola. U svom prepoznatljivom alternativnom stilu, Toni je doslovno 'zapalio' pozornicu, a u jednom trenutku skinuo je sa sebe kožnu jaknu, ostavši u mrežastoj, potpuno prozirnoj košulji.

Toni je stvorio atmosferu pravog koncerta, što je komentirala i Antonija Blaće, pitajući se gdje će i kada imati priliku vidjeti njegove samostalne koncerte. Bez obzira na današnji ishod, Tonijeva karijera ovdje sigurno ne završava, a koliko je dobar u poslu koji radi, potvrđuju i komentari žirija.

"Ovo je bilo baš, baš odlično", rekla mu je Nika, koja je u početku ostala bez riječi, iznenađena njegovim scenskim nastupom. Tonči mu je rekao da se današnjom izvedbom iskupio za prethodnu, koja po njegovom mišljenju nije najbolje predstavila njegovu osobnost, i zaključio je da je današnji nastup bio odličan.

Severina se složila da je Toni bio izvrstan i da se večeras predstavio u najboljem svjetlu, no hoće li mu današnji nastup biti dovoljan za pobjedu, ostaje vidjeti.

Nastup Petra Šegedina

Prvi kandidat večeras bio je Petar Šegedin, a za svoj nastup odabrao je pjesmu Sergeja Ćetkovića, 'Pogledi u tami'. I prije samog završetka izvedbe, žiri je pokazao oduševljenje njegovom interpretacijom jednog od najkompleksnijih vokala današnjice.

Kada je završio s nastupom, publika je počela klicati, a Petar se, kako se čini, kroz nastup uspio potpuno osloboditi treme. Tonči je istaknuo kako mu se posebno svidjela Petrova izvedba, primjećujući da "živi za glazbu, i kroz glazbu". Petru je, svakako, bilo drago čuti takve riječi, a s Tončijem se složila i Severina. "Ti, Petre, si pun ljubavi, i kad stojiš i kad se ne mičeš, puna te je bina, a ja sam jako tužna što te nakon današnje emisije više neću vidjeti", rekla mu je.

Petrov otac, prisutan u publici, zaplakao je, a on je šaljivo dobacio kako njegov otac nije zaplakao "od trenutka kad su mu skinuli pupčanu vrpcu". "Ovo je bilo genijalno", dodala je Nika, dok je Miletić izjavio: "Tvoj glavni instrument je emocija". Nadodao je da je Petar svakako, neovisno o današnjim rezultatima, pobjednik ovog showa, a talentirani mladi Korčulanin je izrazio ponos zbog svog uspjeha i današnje izvedbe.

Počinjemo!

Voditeljica Antonija Blaće predstavila je četvero finalista 'Superstara' te najavila žiri koji je emotivan zbog finalne emisije u kojoj će se oprostiti od kandidata. Ipak, najteža odluka večeras leži na publici, koja će odabrati tko će od njih četvero osvojiti titulu prvog hrvatskog superstara.