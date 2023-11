Suđenje u slučaju Uljanik u kojem se 13 optuženika, uglavnom bivših čelnih ljudi u toj tvrtki, tereti zbog gospodarskog kriminala kojim je navodno počinjena šteta od oko 900 milijuna kuna, počet će 18. prosinca.

Kako se doznaje sa Županijskog suda u Rijeci, u kaznenom predmetu protiv Marinka Brgića i drugih zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, sutkinja Damira Delost odredila je prvu raspravu za 18. prosinca, a zatim od 8. do 12. siječnja te od 5. do 9. veljače iduće godine.

Optužnica u tom slučaju podignuta je još 2020., obiman spis ima više od petnaest tisuća stranica, a prema sudskom rješenju presuda bi trebala biti donesena do sredine 2025. Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci je lani u veljači potvrdilo optužnicu u "slučaju Uljanik" zbog više kaznenih djela iz gospodarskog kriminala, u ukupnom iznosu od oko 900 milijuna kuna.

Dvojica od 13 optuženika, najprije petooptuženi Anton Brajković, potom i prvooptuženi Brgić, u travnju su podnijeli zahtjev za suđenje u razumnom roku. Predsjednik Županijskog suda u Rijeci Vlado Skorup je potkraj svibnja odlučio da su njihovi zahtjevi osnovani te je odredio rok od 24 mjeseca za donošenje meritorne odluke u tom predmetu.

U odluci stoji da se postupak pred prvostupanjskim sudom od podnošenja optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci u ožujku 2020. do dana odlučivanja o zahtjevu za suđenje u razumnom roku, vodi više od tri godine i dva mjeseca, da je sud u tom postupku bio neprimjereno dugo neaktivan te da to upućuje da je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Optužnicom u slučaju Uljanik obuhvaćeni su prvookrivljeni bivši član uprave pulskog brodogradilišta Uljanika Marinko Brgić te još 11 bivših čelnika Uljanika i riječkog brodogradilišta 3. maja. Trinaestooptužena je tvrtka Uljanik plovidba iz Pule, koja je kasnije promijenila ime u Alpha Adriatic.

Naknadno podignute i nove prijave

Optužnica ih tereti za zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, a jednog okrivljenika i zbog subvencijske prijevare, kojima je počinjena ukupna materijalna šteta od oko 900 milijuna kuna.

Prema optužnici, uz prvookrivljenog Brgića, drugookrivljeni je bivši direktor Uljanik plovidbe Dragutin Pavletić, trećeokrivljeni bivši član uprave Uljanika Veljko Grbac, četvrtookrivljeni bivši predsjednik uprave Uljanik grupe Giani Rossanda.

Slijede bivši predsjednik uprave Uljanik grupe Anton Brajković, bivši direktor Uljanik Brodogradilišta Silvan Kranjc, bivši direktori 3. maja Zdravko Pliško i Maksimilijan Percan, tadašnji direktor Uljanik Pomorstva za usluge Elvis Pahljina, direktor Uljanik Shipmanagmenta Darko Šorc, bivši direktor 3. maja Domagoj Klarić i bivši direktor Uljanik Brodogradilišta Eduard Milovan.

Iz Ravnateljstva policije u ožujku je priopćeno da je provedeno dodatno kriminalističko istraživanje poslovanja Uljanik grupe te je policija podnijela kaznene prijave protiv troje bivših članova uprave i šestero bivših članova nadzornog odbora, koje se sumnjiči da su tvrtku oštetili za više od četiri milijarde kuna.

To je bila peta kaznena prijava u "slučaju Uljanik", u kojem ukupna šteta iznosi 7,7 milijardi kuna, naveli su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Uljanik i dalje traži bolje sutra i novog vlasnika. Zainteresirani imaju rok od 15 dana