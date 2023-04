Počinje WRC rally. Policija ograničava promet u Zagrebu, Samoboru, Jastrebarskom

PU zagrebačka javlja da se zbog održavanja „WRC CROATIA RALLY 2023“ 20. travnja 2023. godine od 12 sati do ponoći za potrebe ceremonijalnog starta (prostor ispred zgrade „NSK-a“), planira zatvaranje prometa zapadnog kolnika Ulice Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu od raskrižja s Ulicom grada Vukovara do raskrižja sa Slavonskom avenijom kojom prilikom će se uspostaviti privremena regulacija prometa.

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu su:

Ulica Grada Vukovara - Savska,

Ulica Grada Vukovara - Držićeva avenija,

Avenija Dubrovnik - Most mladosti - Držićeva avenija,

Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Selska cesta - Ilica

Slavonska avenija - Zagrebačka avenija - Ljubljanska avenija

Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe

Utrke se održavaju na: području Grada Samobora (obilazni pravci okolnim prometnicama);

U četvrtak, 20. travnja 2023. godine u mjestu Okić Podokićki;

U petak, 21. travnja 2023. godine na relaciji Mali Lipovec - Grdanjci i Stojdraga - Hartje,

te na području Grada Jastrebarskog (obilazni pravci okolnim prometnicama);

U petak, 21. travnja na relaciji Krašić (Zagrebačka županija - Vrškovac (Karlovačka županija);

U subotu, 22. travnja na relaciji Kostanjevac (Zagrebačka županija - Petruš Vrh (Karlovačka županija).

Slijedom svega navedenog, molimo građane za razumijevanje te da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju u skladu s uputama policijskih službenika i redarske službe.