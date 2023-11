Završeno je kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim osobama zbog zloupotrebe položaja i ovlasti te poticanja na zloupotrebu ovlasti. Istraživanjem je utvrđena sumnja da su se optuženi dogovorili da će obavljati djelatnost pružanja usluga smještaja u svom kampu. Podnesen je zahtjev nadležnoj jedinici regionalne samouprave da mu se izda potrebno rješenje za nekretninu na području Šibensko-kninske županije, iako za to nisu bili ispunjeni uvjet. Međutim rješenje je ipak izdano bez odgovarajuće dokumentacije. Nakon ispitivanja osumnjičenici su predani pritvorskom nadzorniku.

Priopćenje Ravanteljstva policije prenosimo u cijelosti:

"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - Služba Split, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjakinjom te 63, 68, 69 i 54-godišnjakom, sve hrvatski državljani, zbog sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja kako su se, u periodu od 3. veljače 2021. do 9. listopada 2023. godine, 68- i 54-godišnjak dogovorili da će 54-godišnjak obavljati djelatnost pružanja usluga smještaja u svom kampu, koristeći se rješenjem za pružanjem usluga smještaja u kampu na ime 68-godišnjaka. Tako je 68-godišnjak podnio zahtjev nadležnoj ustrojstvenoj jedinici regionalne samouprave da mu se izda potrebno rješenje za nekretninu na području Šibensko-kninske županije, iako za to nisu bili ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti niti je dostavio svu zakonom propisanu dokumentaciju.

Sumnja se da je potom 54-godišnjak zatražio od 61-godišnjakinje, zaduženu za izdavanje rješenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti u turističkim objektima u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici regionalne samouprave, da 68-godišnjaku izda traženo rješenje, na što je pristala. Kako bi ostvarila navedeno, sačinila je zapisnik o obavljenom očevidu u kojem je neistinito navela potrebne činjenice iako su svi znali da 68-godišnjak nema uporabnu dozvolu za navedeni kamp, da objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu ne ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju te da se katastarske čestice nalaze izvan granica građevinskog područja, dok očevid u stvarnosti nije obavljen. Na temelju navedenog rješenja je 54-godišnjak obavljao ugostiteljsku djelatnost u svom kampu i tako ostvario nepripadnu imovinsku korist od najmanje 47 tisuća eura.

Također je utvrđena sumnja da je 63-godišnjak, u razdoblju od 21. rujna do 18. listopada 2022., podnio zahtjev nadležnoj ustrojstvenoj jedinici regionalne samouprave da mu se izda rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu vrste kamp za nekretninu na području Šibensko-kninske županije. S obzirom na to da za to nisu bili ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti niti je u prilogu navedenog zahtjeva dostavio svu zakonom propisanu dokumentaciju, od 69-godišnjaka je zatražio posredovanje uzimajući u obzir njegov odnos sa 61-godišnjakinjom, a kako bi mu 61-godišnjakinja izdala traženo rješenje, na što je 69-godišnjak pristao.

Na traženo je pristala i 61-godišnjakinja te sačinila zapisnik o obavljenom očevidu u kojem je neistinito navela potrebne činjenice o ispunjavanju uvjeta, dok očevid u stvarnosti nije obavljen. Na temelju tako sačinjenog zapisnika je 63-godišnjaku donijela rješenje kojim mu se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - usluge smještaja u jednom smještajnom objektu. Na opisani način je 63-godišnjaku omogućila stjecanje koristi u vidu omogućavanja obavljanja ugostiteljske djelatnosti, iako su svi sudionici znali da nema uporabnu dozvolu za kamp, da objekt ne ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju te da se katastarske čestice za predviđeni kamp nalaze izvan granica građevinskog područja, kao i da 63-godišnjak nije vlasnik svih čestica.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su predane pritvorskom nadzorniku te je protiv njih zbog sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti podnesena kaznena prijava Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta."

