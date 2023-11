ODZVONILO MU? Policija pozvala škole da im odmah jave ako saznaju da se Pernar planira pojaviti pred školom

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ivan Pernar, nekadašnji saborski zastupnik, već neko vrijeme obilazi zagrebačke škole, slika i snima maloljetnu djecu i to objavljuje na društvenim mrežama. Uz to djecu poziva da se ne cijepe i da piju Lugolovu otopinu koja je opasna za one koji ne pate od deficijencije joda