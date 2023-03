Policija pretraživala urede i dom poduzetnika Galić. U pitanju su malverzacije. Odvjetnik: 'Žele ih uništiti'

Županijski sud nam potvrdio informaciju kako je izdao nalog za pretragu prostorija Josipa i Ine Galića

"Na temelju naloga ovog Županijskog suda od 20. veljače 2023. godine određena pretraga tvrtke Presoflex gradnja d.o.o. iz Požege, kao i pretraga domova koji su u vlasništvu Josipa i Ine Galića", kazali su za Danas.hr iz Županijskog suda u Slavonskom Brodu.

Tko su Josip i Ino Galić?

Vlasnik tvrtke Presoflex gradnja d.o.o. iz Požege je Ino Galić, sin poduzetnika Josipa Galića koji je blizak HDZ-u. Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) je svojedobno u svom nadzoru ustvrdio kako je, prema njihovu zaključku, pri izgradnji Galićeve vinarije došlo do malverzacije i zloupotrebe u odabiru izvođača, odnosno podizvođača radova. OLAF inače istražuje prijevare povezane s proračunom EU-a, korupciju i ozbiljne prekršaje unutar europskih institucija te za Europsku komisiju izrađuje politiku borbe protiv prijevara. U konkretnom slučaju, jedan od podizvođača građevinskih radova na vinskom podrumu bila je tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. u vlasništvu Ine Galića, sina Josipa Galića. Tako su iz OLAF-a izdali odluku o poništenju odluke o odobrenju projekta i odluku o povratu sredstava isplaćene potpore u iznosu od 10,047.442,29 nekadašnjih kuna.

Bruno Damjanac, odvjetnik Ine Galića i tvrtke Presoflex kazao nam je

"Rekao bih da se radi o udaru na obitelj Galić s ciljem uništenja gospodarskog subjekta koji zapošljava preko 200 radnika, i samim time uzdržava toliko obitelji. Naime, radi se o kaznenoj prijavi koju je prije četiri godine podnio vlasnik lokalnog medija, iz meni nepoznatog razloga, i ne postoji opravdanje za to da se sada, nakon toliko vremena, radi pretraga. Nitko nije uhićen i nikakva osobita dokumentacija nije pronađena, a onaj dio dokumentacije, koji su željeli, da su ga zatražili, društvo Presoflex gradnja d.o.o. dobrovoljno bi im predala. Takva dobrovoljna predaja dokumentacije konstatirana je i u zapisniku o pretrazi. S obzirom na to da je sljedeći tjedan ročište u predstečajnom postupku Presoflex gradnje, smatram da nalog za pretragu nije samo rezultat primjene prava, nego je on izdan i zbog drugih utjecaja i čimbenika. Da ne postoje obilježja kaznenog djela, upravo nam govori činjenica nepoduzimanja nikakvih radnji od strane ŽDO Slavonski Brod dugi niz godina jer prijepor stoji oko definiranja pojma „sukoba interesa“. Radi se o projektu izgradnje Vinarije Galić u Kutjevu", rekao je za dnas.hr odvjetnik Bruno Damjanac.

Državno odvjetništvo nam je odgovorilo da nije u mogućnosti išta komentirati s obzirom na jasna zakonska ograničenja, odnosno tajnost postupanja.

"Koji se podaci u radu državnog odvjetništva smatraju tajnima, propisano je u članku 58. st. 3. Zakona o državnom odvjetništvu pri čemu Vam skrećemo pažnju i da je postupanje tijekom izvida tajno (izvidi, čl. 206. f Zakona o kaznenom postupku), a da je postupanje u fazi istrage, odnosno nakon donošenja rješenja o provođenju istrage nejavno (čl. 231, Zakon o kaznenom postupku). Izvidi, istraživanje i istraga dijelovi su predkaznenog postupka (prethodni postupak) pa Vam skrećemo pažnju da i sam Zakon o pravu na pristup informacijama u članku 15 propisuje ograničenje: Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka. Slijedom svega navedenog, državno odvjetništvo Vam ne može odgovoriti na Vaš upit budući da bi navedeno bilo u suprotnosti s citiranim zakonskim odredbama", odgovorila nam je na naše upite o konkretnom slučaju županijska državna odvjetnica Mirela Šmital.