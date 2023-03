PU PRIMORSKO-GORANSKA Policija prijavila dvije osobe zbog sumnje na pretovaru tereta u Bakarskom zaljevu

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prema priopćenju, oni su bili obvezni tehnički unaprijediti poslovne procese kako ne bi došlo do zagađenja mora, zraka i okoliša na tom području. No, budući da to nije učinjeno, u nekoliko navrata su se tijekom prekrcaja tereta dogodila zagađenja mora i tla koja su mogla ugroziti zrak, more, biljne i životinjske vrste u njemu te zdravlje ljudi