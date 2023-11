Ljevica podržala odluku SDSS-a: 'Naravno da imaju pravo komemorirati žrtvu ljudi srpske nacionalnosti'

Odustajanje SDSS-a od sudjelovanja na komemoracijama u Vukovaru i Škabrnji lijeve oporbene stranke u petak s dočekale s razumijevanjem zbog najava Domovinskog pokreta, dok u Mostu smatraju da je dobro da ne dolaze u Vukovar jer tom gradu, kažu, ne trebaju tenzije.

"To je jedino što je SDSS mogao napraviti nakon najava predstavnika Domovinskog pokreta. Razumijem SDSS i Milorada Pupovca jer u Hrvatskoj svatko ima pravo komemorirati žrtvu, bilo koga. Naravno da oni imaju pravo i potrebu komemorirati žrtvu ljudi srpske nacionalnosti, jednako kao što je u redu da komemoriraju žrtvu ljudi hrvatske nacionalnosti”, ocijenila je Mirela Ahmetović (SDP).

"Ono što ne podržavam je bilo kakva vrsta performansa u političke svrhe, a ključ pomirenja i čuvanje uspomene na sve žrtve Vukovara je da SDSS sudjeluje u Koloni sjećanja. Ovo što radi Domovinski pokret na žrtvi Vukovara je degutantno, ali ne treba zaboraviti da je upravo to činio HDZ 2013. i sada im se to vraća kao karma. Da su oni u oporbi, opet bi to isto radili", istaknula je.

"Uoči sutrašnjeg dana treba naglasiti da smo svi mi dužni čuvati uspomenu na žrtve Vukovara i da oni koji su branili Vukovar nisu radili razlike između nikoga pa ni mi ne smijemo raditi razlike između žrtava. Ključno je da svi u Hrvatskoj, bez obzira koji narod predstavljaju, čuvaju uspomenu na žrtvu Vukovaru i da svi zajedno budemo u jednoj koloni”, poručila je Ahmetović, koja će sutra sudjelovati u koloni.

Sandra Benčić (Možemo!) rekla je da će kao i svake godine ići sutra u Vukovar te položiti vijence na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata i Ovčari, a u nedjelju će s njihovom osječkom grupom položiti i vijenac u Dunav za sve žrtve rata.

Odluku SDSS-a da ne idu u Vukovar i Škabrnju, Benčić je prokomentirala da time žele izbjeći incident.

„Mogu to razumjeti zato što nitko tko se zalaže za vrijednosti mira i mirotvorstva, ali i svatko tko poštuje žrtve Vukovara ne želi ovih dana izazivati incidente niti bio dio tog incidenta”, rekla je.

Incidentnim je ocijenila najave koje su dolazile od Domovinskog pokreta i gradonačelnika Vukovara Ivana Penave kazavši kako one nikako ne spadaju u pijetet koji ovih dana izuzetno važan za sve koje još uvijek pate, nisu pronašli svoje nestale kao i one čiji su članovi obitelji stradali.

Upitana je li SDSS dobro postupio odgovorila je kako ne može procijeniti je li to dobro ili loše, ali razumije kako je dobro izbjeći neke incidentne situacije jer one, bez obzira što će ih druga strana skriviti, nisu OK i fer prema svima onima čiju žrtvu ovih dana obilježavamo.

"To jednostavno nije u redu. Razumijem da onda netko tko ipak ima određeni pijetet prema svim žrtvama bez obzira na njihovu nacionalnost napravit će sve da taj incident i izbjegne", poručila je.

Nikola Grmoja (Most) smatra da Vukovaru nisu potrebne nikakve tenzije i dobro je da SDSS ove godine ne ide polagati te vijence jer za to nema nikakvog smisla, posebno ne dan prije Kolone sjećanja.

„U Koloni sjećanja hoda se i za poginule Srbe, primjerice, i za vašeg kolegu Branimira Polovinu koji je bio srpske nacionalnosti i radi na Hrvatskom radiju Vukovar, kao i za Nijemce i pripadnike svih drugih nacionalnih manjina koji su stradali od velikosrpske agresije u Vukovaru”, kazao je novinarima.

Polagati vijenac dan prije Kolone sjećanja, ističe, bilo je čista provokacija i dobro je da je SDSS ove godine od toga odustao.

„Most će sudjelovati u Koloni sjećanja jer je Vukovar za nas kao i za cijeli hrvatski narod posebna svetinja i želimo se pokloniti toj žrtvi bez koje ne bi bilo Hrvatske. Nadam se da sutra neće biti nikakvih problema ni tenzija niti dvije kolone. Svi hrvatski građani koji dolaze u Vukovar imaju isti stav i prema žrtvi Vukovara i prema svim postrojbama koje su branile Vukovar pa tako i prema HOS-u”, najavio je.

