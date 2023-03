Poljoprivrednici s Banije zgroženi: 'Zvali su me, najvjerojatnije iz Ministarstva, rekli da se bunimo'

Nakon potresa petrinjski poljoprivrednici su u novim problemima jer gube oko 900 kuna potpore po hektaru.

Nezadovoljni novim Pravilnikom koji kaže da oni ne obrađuju zemlju u otežanim uvjetima, okupili su se na Banovini.

Tvrde da to nije točno jer obrađuju zemlju u otežanim uvjetima kao što su veliki nagibi, njive pune kamenja, česte poplave i rasjedi. Tvrde da je ukidanjem mjera ugrožen njihov opstanak i nadležne pozivaju da izađu na teren.

O tome kako će se ta odluka odraziti na OPG-ove komentirao je poljoprivrednik Željko Horvat koji se bavi uzgojem banijske šare i obrađuje 50 hektara zemlje na svom imanju.

"To nam je veliki gubitak, za mene, za moj OPG i za još tisuću OPG-ova na našem petrinjskom području. Za tih 50 hektara koje obrađujem to je 50 tisuća kuna godišnje. U pet godina to je 250 tisuća kuna. To je veliki novac", kazao je Horvat.

To ga je, kaže Horvat, jako razočaralo.

"Javio sam se na dva natječaja i nisam prošao. Trenutno radim i štalu za krave. Skeptičan sam stoji li netko iza nas ili ne. Nitko ne stoji iza nas. Prepušteni smo sami sebi. Malo sam počeo kalkulirati", govori.

Za odluku je, kaže, saznao pred kraj e-Savjetovanja.

"Zvali su me ljudi koji su to donijeli, iz Ministarstva vjerojatno. Obavijestili su me da se bunimo. Vjerojatno i oni vide da to nije dobro", rekao je Horvat.

Horvat je jedan je od organizatora okupljanja petrinjskih poljoprivrednika.

"Trebalo nas je biti malo samo da pošaljemo poruku, ali veliki odaziv je bio. Došli su ljudi iz Dvora i Kostajnice, javljaju nam se ljudi diljem Hrvatske, nisu zadovoljni. Podržavaju naš prosvjed", rekao je Horvat.

Horvat kaže spremni su ići i u Zagreb.

"Neki najavljuju i tužbe. Mi smo u ekološkoj ako oni to ukinu morat ćemo novce vratiti. Povezani smo s drugim projektima i donijeti odluku da se to to izbriše nije samno tako", izjavio je Horvat.

Ova odluka odnosi se na petrinjske poljoprivrednike, ali i na brojne njihove kolege diljem zemlje.